Energheia 2021, un premio letterario agli scrittori di racconti brevi e anche fumetti

l desiderio di comunicare, narrare, emozionare. Tre semplici motivazioni che stanno alla base premio letterario Energheia. Conosciuto sia in Italia che all'estero, giunto alla sua 27esima edizione, il premio è promosso dall’associazione culturale Energheia di Matera ed è rivolto a tutti quelli che saranno in grado di realizzare racconti brevi, fumetti e soggetti per la realizzazione di un cortometraggio.

A chi è rivolto

L'edizione 2021 si articola in diverse sezioni. C'è quella dedicata ai racconti brevi - per un massimo di 15 pagine, a tema libero - rivolta a due fasce di età, quella che comprende giovani dai 15 ai 21 anni (rivolto ai giovani delle scuole superiori della penisola) e quella che include anche gli adulti, oltre i 22 anni.

Poi c'è il premio "I brevissimi Domenico Bia", cui potrà partecipare chi presenterà racconti brevissimi, per un massimo di 4.000 battute spazi inclusi. Questa sezione è aperta a tutti, senza distinzione di età. Tra gli altri anche il premio Energheia Cinema: vincerà chi presenterà un soggetto per un cortometraggio, per un massimo di 4.000 battute. Il tema è libero. Infine Nuvole di Energheia dedicato alle storie a fumetti per un massimo di 10 tavole usando qualsiasi tecnica manuale. Quest'ultimo è rivolto ai giovani dai 15 ai 21 anni e anche a coloro che hanno oltre i 22 anni. La scadenza delle diverse sezioni è fissata per il 10 giugno 2021.

Anche in Europa

Al premio destinato ai cittadini italiani si affianca il Premio Energheia Europa, dedicato agli scrittori in erba dei Paesi Europei (Spagna, Francia, Slovenia, Germania e Austria) e Mediorentali (Palestina, Libano e Israele) che quest'anno si arricchisce di un nuovo paese, di forte tradizione letteraria: l‘Austria. Per partecipare è possibile scaricare sul sito www.energheia.org la scheda di iscrizione.