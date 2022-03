Le giornate di lavoro possono trasformarsi in un vero e proprio incubo, soprattutto quando si ha a che fare con una mole incredibile di attività da svolgere. Eppure, alleggerire il proprio lavoro, può essere davvero molto semplice. Soprattutto se sai come farlo.

Se ti ritrovi di fronte ad una montagna infinita di compiti da fare e non sai bene da dove iniziare, la prima cosa da fare è quella di respirare profondamente e mantenere la calma. Farsi prendere dal panico, in questi casi, può essere davvero controproducente. Il secondo step riguarda la redazione di una scaletta delle priorità da seguire meticolosamente. Ma come fare? Come individuare quali sono i compiti da svolgere subito e quali invece possono essere messi da parte e ripresi in un secondo momento?

Nel corso dei prossimi paragrafi andremo a scoprire come stabilire le priorità sul lavoro. Ma anche come affrontare eventuali cambiamenti improvvisi sulla tabella di marcia. Attraverso questo sistema, infatti, riuscirai a mantenere alta la concentrazione, la tua motivazione ed eviterai di perdere energie per niente. E, sicuramente, anche la tua produttività ne gioverà.

Le priorità sul lavoro

Quando si parla di priorità sul lavoro si intendono quei compiti che devono essere svolti nell’immediato, altrimenti si rischia di incorrere in particolari conseguenze.

Un professionista alle prese con il proprio lavoro sa che, durante la giornata lavorativa, deve svolgere moltissimi compiti di diversa natura. Il primo step per identificare quali siano le attività da svolgere prima e quali invece riprendere in un secondo momento, è quella di fare una lista scritta.

Una volta che si hanno le idee chiare su tutti i compiti da svolgere, sarà più facile ragionare su di essi con obiettività e valutare quelli che richiedono una certa urgenza rispetto agli altri.

Mansioni urgenti e importanti

Una volta che sarà pronta la checklist delle cose da fare giornalmente o, comunque, nel breve periodo, bisogna armarsi di calendario e iniziare a realizzare una sorta di piano orario giornaliero o settimanale in cui inserire le mansioni da svolgere, prendendo in considerazione il tempo necessario per svolgerle dall’inizio alla fine.

Un ottimo sistema per classificare al meglio i compiti in base alla loro importanza è il metodo Eisenhower, un sistema che prende il nome dall’omonimo ex presidente degli Stati Uniti. Questa tecnica prevede l’assegnazione della priorità alle mansioni più urgenti (che devono essere svolte nell’immediato) e allo scartare via via tutte le altre. Quelli che non risultano essere importanti, di conseguenza, possono essere spostati ad un altro giorno o alla settimana successiva.

La matrice di Eisenhower suddivide le varie task in due categorie: quelle importanti e quelle non importanti. Quelle urgenti e quelle non urgenti. Ad ogni compito può essere assegnata una lettera in una scala che va dalla A alla D, dove la A indica la massima priorità mentre la D rappresenta le azioni che possono essere lasciate per un secondo momento.

Secondo tale principio, oltre ad assegnare le priorità dei compiti, viene presa anche in considerazione la possibilità di delegare determinate mansioni anche ad altre persone. Ne sono un esempio:

? compiti di routine (come il riassunto della rassegna stampa giornaliera);

? compiti specifici per i tecnici (come la risoluzione di un problema informatico);

? questioni inerenti a dettagli (come richiedere le informazioni relative all’orario e alla location di una riunione);

? aiutare un collega (come la preparazione di una presentazione di un progetto)

Il principio di Pareto

Un ottimo sistema per individuare e assegnare la priorità ai compiti riguarda la regola dell’80/20, conosciuta anche come il principio di Pareto. Questa tecnica prevede che la propria giornata lavorativa venga organizzata in modo da utilizzare il 20% del proprio impegno per raggiungere l’80% del risultato. In questo modo, se il professionista si concentra su un numero limitato di compiti primari, sarà comunque in grado di garantire una performance eccellente.

Tutte le altre attività, di conseguenza, possono essere lasciate per un secondo momento. Onde evitare di dimenticare qualche mansione, tuttavia, è necessario annotare tali compiti non urgenti in una seconda lista che verrà presa in considerazione nel momento in cui i compiti principali sono già stati eseguiti. O, comunque, in un momento della giornata in cui non è necessaria moltissima concentrazione.

Facciamo un esempio pratico. Un lavoro di routine come il riepilogo delle e-mail ricevute o il riassunto della rassegna stampa giornaliera, può essere svolto anche subito dopo la pausa pranzo. La redazione di bilancio, invece, sarebbe più opportuno farlo alla mattina, quando il livello di concentrazione e di energie è ancora molto alto.

Dare la priorità ai compiti peggiori

Ogni lavoratore sa che all’interno della propria giornata ci sono dei compiti più leggeri da svolgere e altri molto più difficili. Uno dei sistemi per calendarizzare al meglio i propri impegni, è quello di mettere tra le priorità le mansioni più complicate. E, magari, svolgerle all’inizio della giornata.

In questo modo, oltre a risolvere il problema nel modo più efficace e veloce possibile, ci si toglierà subito il pensiero. E il resto della giornata passerà più a cuore leggero.

Avere una visione realistica delle tempistiche

Uno degli errori che vengono commessi con maggiore frequenza durante la calendarizzazione degli impegni, riguarda l’assegnazione delle tempistiche alle mansioni da svolgere. Quante volte sarà capitato di mettere in preventivo un’ora di lavoro per preparare una presentazione e poi, invece, ci si è ritrovati a dover perdere l’intera giornata?

Stabilire le priorità sul lavoro significa anche porsi degli obiettivi realistici. Altrimenti si può incorrere nel rischio di concentrare troppi compiti in un lasso di tempo troppo breve. E la frustrazione è dietro l’angolo.

A tal proposito, può risultare molto utile suddividere ogni singolo compito in specifici passaggi da inserire a loro volta in una lista. Un altro stratagemma che può aiutare il professionista ad evitare di rimanere al lavoro fino a tardi, è quello di prevedere almeno un’ora al giorno da dedicare ad eventuali interruzioni o contrattempi. E nel caso dovesse andare tutto per il verso giusto, questo tempo può essere impiegato per iniziare a svolgere i compiti inseriti nella in agenda il giorno successivo.

Il multitasking non è un’opzione

L’abilità di multitasking viene valutata molto positivamente in fase di colloquio di lavoro. E, sicuramente, per svolgere determinate mansioni può essere un plus. Eppure, l’utilizzo di questa skill in ambito professionale, richiede specifiche precisazioni.

È impensabile, infatti, eseguire due compiti complessi contemporaneamente. Il rischio, infatti, è quello di disperdere un gran numero di energie e, al tempo stesso, di commettere errori. Il che si traduce con una maggiore necessità di tempo per svolgere entrambe le task. Oltre a richiedere con tutta probabilità continui controlli sul risultato.

Non essere troppo perfezionisti

Se il multitasking può essere considerato come nemico della produttività, anche il perfezionismo non scherza. Controllare in modo assiduo e maniacale il proprio lavoro, richiede molto più tempo e non assicura comunque un risultato perfetto.

Facciamo un esempio pratico. Se tra le proprie mansioni è previsto il conteggio del denaro presente nella cassa di un negozio, ci si deve occupare di contare tutta la liquidità presente. Tale compito, deve essere svolto con il massimo dell’attenzione e solo una volta. A meno che, ovviamente, non si presentino degli ammanchi. Continuare a contare i soldi, infatti, può mandare in confusione al punto da non riuscire più a fare nemmeno una semplice somma.

Lavorare off line

Quante volte sarà capitato di lavorare al computer e venire distratti dalla ricezione di e-mail, chat e notifiche dei social network? Nonostante per molte professioni risulti indispensabile lavorare con diversi dispositivi e una connessione ad internet costante, sarebbe opportuno cercare di ridurre al minimo le distrazioni (soprattutto quelle non importanti) disattivando le notifiche istantanee da parte di social media o di mailing list non importanti.

Per essere più produttivi, la cosa migliore sarebbe quella di individuare, all’interno della giornata, tre momenti in cui sbrigare la corrispondenza nel modo più celere possibile. Come, ad esempio, la mattina prima di mettersi all’opera, subito dopo pranzo e la sera prima di tornare a casa.

Modificare costantemente la to-do list

La lista delle priorità sul lavoro richiede costanti modifiche e miglioramenti. Per fare in modo che la propria to-do list risulti sempre il più efficace possibile, infatti, è necessario riportare al suo interno i progressi ottenuti ma anche i problemi ricorrenti che richiedono un'enorme quantità di tempo. Non solo.

Aggiornare in modo costante la calendarizzazione dei propri impegni permette anche di avere le idee chiare sulle tempistiche necessarie allo svolgimento delle task. Facendo così, il tempo che viene destinato ad ogni singolo compito diventerà, con il tempo, sempre più attendibile e rispettare la tabella di marcia diventerà un gioco da ragazzi.