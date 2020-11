Bricoman, recruiting day: nuove opportunità di lavoro per allievi capo settore

Un appuntamento da non perdere per chi cerca opportunità lavorative nella GDO. Bricoman, l'azienda francese che si occupa della distribuzione di prodotti per il fai da te, per l’edilizia, il giardinaggio e la decorazione di interni ed esterni, con numerosi punti vendita su tutto il nostro territorio, ha indetto per il prossimo 16 novembre un nuovo recruiting day per assunzioni nei suoi store di tutta Italia. In particolare, attraverso questa giornata di selezione online, cerca allievi caposettore da formare e da inserire.

Bricoman, recruiting day: i requisiti per Allievi Capo Settore

Motivazione e disponibilità al trasferimento su tutto il territorio nazionale: sono queste le due caratteristiche principali che devono avere i laureandi e laureati di tutta Italia che vogliono candidarsi al percorso professionale per allievi caposettore presso Bricoman.

Si tratta di un percorso formativo che dura 12 mesi durante il quale i partecipanti saranno accompagnati da un tutor e affiancati dalla Squadra Negozio.

L'inserimento iniziale avviene tramite un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione in azienda. Le selezioni online si svolgeranno il giorno 16 novembre 2020, dalle ore 17:30.

Tra coloro che si iscriveranno all’opportunità verranno pre-selezionati i candidati idonei che potranno partecipare all’evento di recruiting su invito. La scadenza per iscriversi al Recruiting Day è fissata per il prossimo 10 novembre.

Il processo di selezione prevede poi un video colloquio in differita, un colloquio individuale online e successivamente un colloquio in presenza fino alla scelta degli allievi capo settore.

Coloro che fossero interessati a lavorare in Bricoman e volessero proporre la propria autocandidatura possono collegarsi a questo indirizzo.