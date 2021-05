Centri commerciali verso la riapertura, si pensa a un mega piano assunzioni in vista dell'estate

Da Maximo a Roma a Serravalle in Piemonte, fino in Sicilia, a Misterbianco. I centri commerciali si rimboccano le maniche in vista di una riapertura anche nei festivi e nei pre-festivi

Non c'è ancora una data ufficiale, ma l'apertura dei centri commerciali anche nei fine settimana sembra imminente. E' dallo scorso novembre che, uno dei tanti Dpcm del Governo, ha imposto la chiusura nei giorni festivi e pre-festivi. Ora, merito di un monitoraggio costante volto a contenere i contagi, i centri commerciali torneranno ad accogliere clienti. In vista delle nuove aperture (ma anche delle vecchie) c'è chi apre nuove posizioni di lavoro e pensa ad un mega-piano assunzioni che sa di "normalità".

Dove lavorare

Il mega centro commerciale di tre piani con 155 insegne è alla ricerca di personale da assumere. Si tratta di Maximo, lo shopping mall di via Laurentina a Roma aperto dallo scorso 27 novembre, che al suo interno ospita non solo Primark, ma anche il supermercato Pam, Maison du Monde, Decathlon, H&M oltre che Feltrinelli e Uci Cinema. Per lavorare per una di queste attività commerciali è possibile collegarsi al sito di ciascun brand e inviare spontaneamente la propria candidatura alla sezione "Lavora con noi" oppure attraverso il sito di Maximo.

Il Motostore di Serravalle, il mega centro commerciale in provincia di Alessandria, è alla ricerca di due candidati per svolgere mansioni relative alla vendita, cura e stoccaggio del prodotto. Le risorse dovranno essere in grado di relazionarsi con i clienti, studiare il prodotto per essere preparati al meglio, allacciarsi al team già presente per garantire uno staff unito e di svolgere mansioni inerenti al magazzino. Si chiede la massima serietà e il rispetto degli orari. E' possibile candidarsi attraverso il sito Mc Arthur Glen.

A Sud, invece, al centro commerciale di Misterbianco, in provincia di Catania, arriva un po' d'Irlanda ma rigorosamente a prezzi scontatissimi anche in Italia. Primark, il colosso dell'abbigliamento low cost, aprirà infatti tra quest'anno e il prossimo 8 nuovi negozi sbloccando, di fatto, l'assunzione di quasi 2 mila persone. Alcune di queste proprio in Sicilia. Per consultare tutte le posizioni disponibili al momento è possibile visitare il sito ufficiale di Primark alla sezione "Carriere".