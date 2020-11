Spotify, estate 2021: tirocini retribuiti in tutto il mondo per i giovani universitari

La piattaforma di musica in streaming, attraverso il proprio Summer Internship Program, propone varie opportunità di lavoro in diversi ambiti

Tirocini retribuiti per lavorare in tutto il mondo. E' l'offerta di Spotify per l'estate del 2021 per i giovani che frequentano corsi di laurea, dottorati o master universitari. La descrizione e le competenze richieste per ogni internship opportunities nelle varie location planetarie sono indicate in dettaglio a questo indirizzo.

Spotify, Summer Internship Program: le sedi e la durata dei tirocini

Il Summer Internship Program di Spotify offre la possibilità di svolgere un tirocinio retribuito con Spotify nei seguenti settori:

ingegneria;

ricerca;

marketing e comunicazione;

sviluppo e gestione;

finanza,

legale.

Le principali sedi dove è possibile svolgere il tirocinio sono:

Milano;

Londra;

Stoccolma;

Parigi;

Berlino;

New York;

Boston;

Singapore;

Sydney.

Spotify, Summer Internship Program: come candidarsi

È possibile presentare esclusivamente domanda online tramite l'apposito modulo, disponibile dalla voce "Apply Now" in ogni pagina delle offerte, entro il 30 ottobre o il 22 novembre 2020. Oltre ai propri dati personali, è richiesto di allegare il curriculum vitae, in lingua inglese.