Nuove opportunità in Tecnocasa: 180 nuove aperture e 540 posti di lavoro

Nuove opportunità di lavoro in tutta Italia presso Tecnocasa Franchising Spa. Luigi Sada, l'ad di Tecnocasa Franchising Spa, in un'intervista concessa a Il Giorno, ha spiegato i programmi di Tecnocasa per il 2021.

Il Gruppo Tecnocasa è composto da 3.399 agenzie in tutto il mondo. In Italia sono 2.306 le reti del Gruppo Tecnocasa in franchising: per il 2021 sono previste 180 nuove aperture.

35 nuove aperture saranno in Lombardia, 15 in Emilia Romagna, 9 in Toscana e 30 tra Lazio, Umbria e Marche.

Le opportunità

Tecnocasa ricerca diverse figure professionali sia per settore residenziale sia del comparto immobili per l’impresa.

Ogni agenzia necessita di 3 collaboratori oltre al titolare. Per questo il Gruppo stima l'inserimento di 540 nuove risorse. Tra le figure professionali richieste ci saranno il responsabile d’agenzia, gli agenti immobiliari affiliati, i collaboratori d’agenzia, il coordinatore di agenzia.

Secondo quanto dichiarato a Il Giorno dall’ad Luigi Sada, “la sfida più grande del 2020 è stata quella di velocizzare i processi di digitalizzazione per consentire alle agenzie di mantenere vivo il dialogo e il rapporto coi clienti finali per consentire loro di lavorare sempre e malgrado il lockdown”.

“Sul nostro portale e sui ‘siti agenzia’- ha spiegato Sada a Il Giorno - i franchisee possono pubblicare gli annunci oltre che con foto statiche, anche con Virtual Tour e Piantine Dinamiche. Entrambi i prodotti mettono in condizione di poter visionare gli annunci anche solo digitalmente rendendosi conto di come è strutturata la casa".

Si apriranno presto nuove opportunità di lavoro all’interno del gruppo. A questo indirizzo potete inoltrare la vostra candidatura e rimanere aggiornati sui processi di selezione in arrivo.