Casting, Temptation Island 2021: la produzione cerca single e coppie

Al via i casting per la prossima edizione in onda su Canale 5. Ecco dove inoltrare la propria candidatura

Temptation Island, a luglio, si prepara a tornare sugli schermi televisivi di Canale 5. Il reality, che nelle ultime edizioni era ambientato in un resort della Sardegna, ha avviato i casting per scegliere i nuovi protagonisti della stagione 2021. Le selezioni sono rivolte a entrambi i sessi: potranno partecipare sia single che coppie.

Temptation Island 2021

Basato sul format statunitense dal titolo Temptation Island, la trasmissione racconta la storia, gli avvenimenti, i sentimenti e il destino di alcune coppie non sposate. Queste vengono chiuse per alcune settimane in un villaggio e vengono sistemate in gruppi separati: uomini da una parte, donne dall'altra per essere tentate dagli uomini e dalle donne single, nel ruolo di tentatori.

Ogni settimana i membri delle rispettive coppie vengono chiamati nel falò per far vedere dei filmati sul rispettivo partner e farsi un'idea sulle decisioni da prendere nell'ultimo falò dove al termine dei 21 giorni essi decideranno se continuare o interrompere la loro storia d'amore.

Il casting

Al casting per Temptation Island 2021 possono candidarsi sia single che coppie. Le coppie non devono essere sposate e non devono avere figli in comune.

I single e le coppie che sono interessati a partecipare al casting per Temptation Island 2021 possono mandare la propria candidatura a questo indirizzo.