Banca centrale europea, al via i tirocini retribuiti: più di 1.000 euro per laureati e non

Al via tirocini per laureati e laureandi alla Banca Centrale Europea a Francoforte in Germania. I tirocinanti, che hanno già concluso il percorso di studi o stanno per, potranno sperimentare sul campo le competenze acquisite nel corso degli studi e conoscere il tipo di attività svolta dalla Bce, contribuendo a portare avanti la missione dell'ente.

I requisiti

Gli aspiranti stagisti devono avere almeno 18 anni e possedere un'ottima conoscenza dell'inglese e di un'altra lingua dell'Unione Europea. Devono inoltre essere cittadini di uno degli stati membri o di uno stato candidato. Al momento sono disponibili i posti per i seguenti stage:

Traineeships in operational risk and business continuity management

Traineeships in risk management

Traineeships in the euro area external sector and euro adoption division

Traineeship in finance

Traineeship in internal communication

Traineeship in media analysis

Traineeship in supervisory strategy and risk

Traineeships in media monitoring

Come partecipare

Per il tirocinio è prevista una copertura economica di 1.070 euro al mese più un contributo per l' alloggio. Per conoscere le scadenze e le modalità di presentazione è possibile collegarsi al sito dell'European Central Bank.