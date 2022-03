Topolino cerca nuovi disegnatori: come candidarsi

Il sogno nel cassetto della maggior parte dei fumettisti: poter disegnare i personaggi della Disney, da Topolino a Pippo, passando per Zio Paperone e tutti gli eroi di grandi e piccini. Un sogno che potrebbe diventare realtà, come? La redazione di Topolino, il magazine a fumetti più amato, edito da Panini Comics, è alla ricerca di nuovi talenti del disegno e ha lanciato un bando dedicato alla selezione di giovani fumettisti che vogliano cimentarsi con il disegno dei celebri personaggi Disney.

Topolino cerca nuovi disegnatori: come partecipare

Coloro che vorranno prendere parte a questa call to action possono cimentarsi su due sceneggiature, da una pagina ciascuna - preparate dalla redazione del settimanale - per un totale di due tavole autoconclusive da interpretare. Una volta completati, gli elaborati possono essere inviati entro il 15 luglio 2022 all'indirizzo mail recruitment@topolino.it. I disegni inviati dovranno essere assolutamente inediti, non tavole ricalcate o riproduzioni di lavori esistenti. Nella prima sceneggiatura c'è Zio Paperone che interagisce con Paperino e Paperoga, mentre nella seconda Topolino è protagonista di un'avventura nello spazio.

La redazione di Topolino, poi, ricontatterà gli autori dei lavori considerati più promettenti entro il 30 novembre 2022. Tutte le specifiche e i dettagli tecnici relativi alla produzione e all'invio degli elaborati sono presenti sui siti Panini.it e Topolino.it.