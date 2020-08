Trenord, offerte di lavoro: tutte posizioni aperte (a settembre)

Nuove assunzioni in Trenord. L'azienda del settore ferroviario che opera in Lombardia ha pubblicato sulla propria pagina web l'avviso di una selezione per l'inserimento di operatori e tecnici manutenzione rotabili.

Requisiti Richiesti

Diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore in ambito Tecnico in uno dei seguenti indirizzi: meccanica, meccatronica, elettronica, elettrotecnica, trasporti;

buona padronanza della lingua italiana a livello madrelingua;

padronanza a livello intermedio dei principali sistemi del pacchetto Office (Excel, Word, ecc);

disponibilità a muoversi sul territorio presso diversi centri di manutenzione, automunito;

disponibilità a lavorare su turni anche festivi e notturni (idoneità alla turnazione in terza e lavoro notturno);

capacità di lavoro in team, gestione dei conflitti, proattività.

Completano il profilo:

esperienza pregressa minima di 2 anni in ambito manutentivo;

competenze in ambito tecnico elettrico/elettronico;

conoscenza dei processi di troubleshooting, analisi del guasto e problem solving;

conoscenza ambito manutentivo ferroviario;

abilitazione a organi di sicurezza degli impianti ferroviari;

abilitazioni in ambito Sicurezza (es: guida Muletto).

Responsabilità e attività previste nel ruolo

L'Operatore e Tecnico Manutenzione Rotabili opererà attraverso turni di lavoro non costanti, con rotazione sulle 24 ore, 7 giorni su 7. Svolgerà, nel rispetto dei piani, delle linee guida e delle indicazioni specifiche provenienti dalla Direzione Manutenzione:

• attività pratico-operative di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature e sul materiale rotabile;

• mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;

• la messa in esercizio dei rotabili ferroviari.

Per inoltrare la propria candidatura si dovrà accedere al portale www.trenord.it nella sezione Lavora con Noi, dove il candidato sarà reindirizzato su una piattaforma fornita dalla Società Quanta S.p.A.

L'invio delle candidature dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 7 Settembre 2020 (farà fede l'ora e la data del sito web dedicato).