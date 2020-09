Concorso per infermieri, il bando per l'assunzione di 3 nuovi camici in corsia

Nuove opportunità di lavoro per gli infermieri del Veneto. L’Istituto Bon Bozzola di Farra di Soligo, in provincia di Treviso, ha indetto un concorso per la selezione di tre nuovi infermieri di assumere a tempo indeterminato. Lo stipendio previsto è pari a 20.344,07 euro, più l’indennità di comparto di 549,60 euro. Per candidarsi, secondo quanto previsto dal bando, c’è tempo fino al 28 settembre 2020.

Requisiti per partecipare al concorso

Per partecipare al concorso per infermieri, i candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, aver compiuto 18 anni e avere incondizionata idoneità psico-fisica alle mansioni. È necessario inoltre avere una laurea in infermieristica (o titolo di studio equivalente) ed essere iscritti al collegio professionale (Opi).

Come per tutte le selezioni pubbliche, inoltre, non si devono avere condanne penali, interdizioni dagli impieghi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, non essere esclusi dall’elettorato politico attivo ed essere in regola con gli obblighi di leva e avere, infine, una patente di guida di tipo B. La selezione sarà fatta attraverso tre prove d’esame (due scritti e un orale) che verteranno sulle discipline espresse nel bando.

Come presentare la domanda di ammissione

La domanda di ammissione va redatta secondo il modello allegato al bando e presentata al Segretario – Direttore dell’Istituto Bon Bozzolla (Via San Gallo, 25 - 31010 - Farra di Soligo (TV)), entro le ore 12.30 del 28 settembre 2020. Può essere sia consegnata a mano, direttamente alla segreteria dell’Ente dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, sia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o corriere, o posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: personale@pec.bonbozzolla.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla domanda bisognerà allegare: titolo di studio con documento che abbia valore legale, copia dell’iscrizione Opi (o l’avvenuta richiesta), ricevuta (in originale) del pagamento della tassa di ammissione di 10 euro, curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, fotocopia non autenticata di valido documento di identità e fotocopia non autenticata della patente di guida.