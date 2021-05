Unieuro assume in tutta Italia: le posizioni aperte e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro nei negozi di tutta Italia e in sede. Le informazioni su come avviene il recruiting

Unieuro è una delle maggiori catene italiane di consumo e di elettrodomestici. Sono più di 500 i negozi in tutta Italia e i dipendenti sono più di 5.000. Unieuro pubblica periodicamente offerte per chi cerca opportunità di impiego. Qui di seguito troverete informazioni su come avviene il processo di recruiting, su quali sono le posizioni attualmente aperte nei negozi e in sede e su come inviare la propria candidatura.

Unieuro: lavora con noi

Il cuore pulsante di Unieuro per chi desidera entrare a farne parte è la sezione del sito 'Lavora con noi'. Unieuro segue il suo famoso motto: "Batte, forte, sempre" cercando talento, affidabilità e voglia di crescere nelle persone che incontra.

Per fare in modo che si incontrino la domanda e l’offerta di lavoro da questa sezione del sito Unieuro è possibile mandare una autocandidatura, registrando il proprio curriculum all’interno del database aziendale.

Unieuro: le offerte di lavoro

Attualmente per urgente potenziamento dell'organico aziendale sono aperte le seguenti posizioni: