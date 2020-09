Comitato delle Regioni, Unione Europea: tirocini retribuiti (per laureati) a Bruxelles

Sei mesi di tirocini retribuiti, rivolti ai laureati, nella sede del Comitato delle Regioni (Committee of the Regions) a Bruxelles in Belgio. Ai tirocinanti, in cambio di un impegno full-time (40 ore settimanali), verrà assegnata una borsa di studio mensile pari a 1.200 Euro e potranno essere erogati contributi supplementari come indennità di viaggio e mobilità.

Il CoR è un organo dell'Unione Europea che è stato istituito nel 1994 in applicazione al Trattato di Maastricht ed ha il compito di incentivare la cooperazione tra le regioni degli stati membri dell'UE, rappresentando gli enti regionali e locali.

Grazie a questa assemblea gli enti substatali (regioni, province, comuni) possono far sentire la propria voce in maniera diretta all'interno del quadro istituzionale europeo.

Comitato delle Regioni, stage a Bruxelles: i requisiti per i tirocinanti

I giovani selezionati vivranno una formativa esperienza di lavoro all'estero, partecipando a conferenze, forum e seminari in un contesto internazionale.

Per candidarsi ai tirocini del Comitato delle Regioni a Bruxelles i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato che è un candidato ufficiale per l’adesione;

aver completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e ottenuto un diploma di laurea;

avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese).

Comitato delle Regioni, stage a Bruxelles: entro quando e come candidarsi

Entro il 30 settembre, gli interessati possono mandare la propria candidatura per partecipare ai tirocini che si svolgeranno il prossimo anno, nella sessione primaverile, da febbraio 2021 a luglio 2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coloro che volessero svolgere un tirocinio presso il Comitato delle Regioni possono presentare, a questo indirizzo, la domanda di partecipazione.