Nuovi concorsi, l'Università di Cagliari assume laureati: i requisiti e come candidarsi

Tramite selezione pubblica verranno inserite a tempo determinato 10 risorse. I requisiti, la procedura concorsuale, il termine per presentare la domanda

Nuovo bando di concorso pubblicato dall'Università di Cagliari. Dieci laureati saranno assunti, a tempo determinato, per vari ruoli professionali di seguito elencati. Per presentare le domande c’è tempo fino al 29 aprile.

I posti disponibili

Qui di seguito riportiamo i posti disponibili secondo quanto riportato dal bando di concorso.

L’Università di Cagliari, tramite selezione pubblica, assumerà:

6 Tutor Orientamento – area amministrativa gestionale (di cui 3 posti riservati alle categorie di militari specificate nel bando);

2 Psicologi Esperti in attività di Counseling – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati;

1 Esperto di Grafica e di Comunicazione – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati;

1 Esperto nella Gestione Amministrativa, Finanziaria e di Rendicontazione di progetti a valore su fondi strutturale europei.

I requisiti

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: come indicato all’art.1 – Schede profilo. I candidati che accedono alla selezione con titolo di studio conseguito all’estero e non riconosciuto valido sul territorio italiano, devono inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.165/2001 e dell’art.2 del D.P.R. 30.07.2009, n.189, formale richiesta di equiparazione del proprio titolo a quello italiano richiesto per l’accesso e fare menzione dell’avvenuto invio della richiesta nella domanda di partecipazione. Ai sensi della normativa vigente il candidato sarà ammesso alla selezione con riserva da sciogliersi subordinatamente all’esito di detta procedura;

b) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

c) assenza di vincoli di parentela e affinità, fino al 4° grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (art. 18, comma 1, lett. b e c, legge 240/2010);

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce;

f) aver adempiuto agli eventuali obblighi previsti dalle leggi sul reclutamento militare;

g) assenza di condanne penali che possano impedire, ai sensi della normativa vigente, l’instaurarsi del rapporto di impiego;

h) non essere stati licenziati per motivi disciplinari o destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

i) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

I soggetti non in possesso della cittadinanza italiana e ammessi al concorso secondo quanto indicato al punto c) devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

2) essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana;

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Procedura del concorso

Il concorso prevede la valutazione dei titoli e il superamento di un colloquio. Può essere indetta una prova preselettiva in caso di un numero elevato di domande.

Domande di partecipazione

Per candidarsi c’è tempo fino al 29 aprile: la domanda va presentata a questo indirizzo.

Trovate tutte le informazioni all'interno del bando.