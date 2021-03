Valtur apre le selezioni per la stagione estiva: 700 assunzioni in Italia e all'estero

Il primo operatore italiano lancia una maxi campagna di recruiting in vista dell'estate. Tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Una maxi campagna di recruiting in vista della stagione estiva 2021. A lanciarla è Valtur, il primo tour operator italiano, che ha aperto le selezioni online per 700 posizioni. Le persone selezionate lavoreranno per la società fondata a Roma da Raimondo Craveri nel 1964. Valtur oggi fa parte del Gruppo Nicolaus. Sono 11 i suoi villaggi tra Puglia, Grecia, Sardegna, Calabria, Tunisia, Egitto e Turchia. L'offerta si rivolge a un pubblico di tutte le età, dai bambini, agli adulti, dai single alle famiglie, per assicurare a ogni target un divertimento in linea con le proprie esigenze.

Valtur lavora con noi: le offerte di lavoro 2021

Per selezionare le 700 persone da inserire presso le proprie strutture in Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Turchia, Tunisia e Egitto, Valtur sta lanciando anche quest'anno il Valtur Career Week. L'evento digitale si terrà dal 29 marzo al 3 aprile. Tra le figure ricercate ci sono sia le figure manageriali che quelle operative, dall’area alberghiera & guest relation al food & beverage, dall’animazione allo sport. Valtur cerca gente motivata con la voglia di mettersi in gioco e di accettare sempre nuove sfide. Professionalità e puntualità e una comprovata esperienza nel settore e nel ruolo per cui ci si candida sono tra i requisiti richiesti.

Valtur, le posizioni aperte

Revenue Manager, Ostuni (Brindisi);

Sales & Marketing Manager, Ostuni (Brindisi);

Impiegato Amministrativo Senior, Ostuni (Brindisi);

Resident Manager, Italia, Grecia, Tunisia, Turchia, Maldive, Zanzibar, Egitto;

Operation Manager, Puglia, Calabria;

Capi Equipe Animazione, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia;

Economi di struttura, Puglia, Calabria;

Ballerini e Ballerine, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia;

Coreografi e Coreografe, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia;

Costumisti e Costumiste, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia;

Animatori/Animatrici Mini Club, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia, Maldive, Zanzibar;

Responsabili Mini Club, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia, Maldive, Zanzibar;

Nursery, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia, Maldive, Zanzibar;

Piano Bar, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia, Maldive, Zanzibar;

Responsabili artistici, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia, Maldive, Zanzibar;

Scenografi e Scenografe, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia, Maldive, Zanzibar;

Tecnici Luci e Suono, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia, Maldive, Zanzibar;

Animatori/Animatrici generici, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia;

Animatori/Animatrici di contatto, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia;

Animatori/Animatrici diurni, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia;

Capo Barman/Barlady e Barman/Barlady, Italia;

Capi partita, Pasticceri/Pasticcere e Pizzaioli, Italia;

Cuochi/Cuoche, Capo Partita e Chef salta pasta, Italia, Grecia, Tunisia, Turchia, Egitto;

Istruttori/Istruttrici Fitness, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia;

Animatori/Animatrici sportivo, Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia;

Addetti/e Front Office, Puglia, Calabria;

Assistenti/Steward residenti, Italia, Grecia, Tunisia, Turchia, Egitto;

Front Office Manager, Puglia, Calabria;

Portieri di notte, Puglia, Calabria.



Potete mandare la vostra candidatura a questo indirizzo.