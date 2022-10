Pensioni e non solo: il piano economico della Lega

Superamento della Legge Fornero, flat tax al 15% e la possibile revisione del reddito di cittadinanza. Sono questo i temi chiave affrontati oggi, lunedì 24 ottobre, in un vertice della Lega avvenuto a Roma, e a cui hanno partecipato anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Fra gli altri presenti al tavolo il senatore responsabile del dipartimento Lavoro della Lega, Claudio Durigon, quindi Federico Freni, possibile sottosegretario all'economia, il senatore Claudio Borghi, il senatore Alberto Bagnai, responsabile economico del partito, il deputato Massimo Bitonci e l'ex senatore Armando Siri.

Pensioni e non solo, il vertice della Lega

Gli esponenti del Carroccio si sono incontrati nella Capitale per discutere delle prime "mosse" economiche da attuare con il nuovo governo Meloni, in primis, un intervento sulle pensioni, uno dei dossier più urgenti da affrontare, visto che dal 1° gennaio 2023 si tornerà alla Legge Fornero. Un'opzione che il nuovo esecutivo non può permettersi, una questione chiave a cui va trovata una soluzione il prima possibile, come ha sottolineato Matteo Salvini: "L’impegno è a superare la Legge Fornero e questo vogliamo fare e in questa manovra c’è assolutamente spazio” per farlo. “Poi, ci sono 5 anni davanti ma l’importante è cominciare bene".

Ad illustrare le altre questioni affrontate ci ha pensato il leghista Armando Siri, che pubblicato un post su Facebook con fotografia della riunione annessa: "Oggi a Roma riunione sulle priorità dell’agenda economica dell’Italia a cominciare dall’estensione della #FlatTax al 15%, quota 41, riforma del reddito di cittadinanza e pace fiscale".

L'ipotesi quota 102 "flessibile"

Gli esponenti della Lega non hanno fornito ulteriori dettagli sulle misure da adottare per affrontare il problema pensioni. La base di partenza per il superamento della Legge Fornero potrebbero essere le misure che andranno in scadenza il prossimo 31 dicembre, ossia Quota 102, Opzione donna e Ape sociale. Quota 102 è stata la soluzione individuata dal governo Draghi, con una sperimentazione annuale, per superare i tre anni di quota 100, misura di bandiera della Lega ai tempi del governo giallo-verde. Fissa i requisiti del pensionamento anticipato a 64 anni d'età e 38 di contributi. Opzione donna permette di andare in pensione con 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi, raggiunti nel 2021. L'Ape sociale è un'indennità che consente, in attesa di maturare il requisito di vecchiaia, di uscire dal lavoro a 63 anni e, a seconda dei casi, 30 o 36 anni di versamenti.

La soluzione che sembra più percorribile, a oggi, è una correzione di quota 102 che la renda 'flessibile'. La neo ministro del lavoro, Marina Calderone, non si è ovviamente ancora espressa. Ma un'ipotesi concreta, la stessa che la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, che fino a ieri guidava proprio Calderone, prevede il pensionamento tra i 61 e i 66 anni, con almeno 35 anni di contributi, purché la somma faccia comunque 102.

Per questo si parla di un quota 102 'flessibile'. Finora si andava in pensione solo con 64 anni più 38 di contributi, nella nuova versione sarebbe possibile anche con tutte le combinazioni fra 61 e 66 anni di età e fra 35 e 41 anni di contributi. Sarebbe una soluzione in grado di garantire una soluzione, di scongiurare il ritorno alla Legge Fornero e di non compromettere l'equilibrio dei conti pubblici. Sicuramente più onerosa l'altra ipotesi di cui si discute, sostenuta dalla Lega, di prevedere l'uscita con 41 anni di contributi, a prescindere dall'età, o con 62 anni, a prescindere dagli anni di contributi. La discussione deve ancora entrare nel merito ma il tempo stringe.