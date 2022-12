Cosa cambierà da gennaio con il governo Meloni

Dopo 6 giorni di dibattito termina dopo undici ore la seduta della commissione Bilancio della Camera sulla manovra, in cui non è stata approvato alcun emendamento. Nelle ultime quattro ore i lavori sono rimasti sospesi per le trattative fra il governo e i gruppi, di maggioranza e opposizione per decidere a cosa destinare i 200 milioni di euro di risorse accantonati alle proposte di revisione di iniziativa parlamentare. Gli emendamenti dei relatori, spiegano fonti parlamentari, ancora non sono stati depositati. Il presidente della commissione, Giuseppe Mangialavori, verso le 6.20 ha riaperto la seduta per annunciarne la chiusura. Alle 13 è convocato l'ufficio di presidenza, poi la commissione tornerà a riunirsi alle 14. Oggi dovrebbe tenersi il voto e il successivo mandato al relatore per portare il testo alla Camera già domani: i tempi sono stretti e si ipotizza il ricorso al voto di fiducia per arrivare al voto definitivo al Senato tra il 27 ed il 29 dicembre. Una tagliola che impedirebbe a deputati e senatori di opposizione di presentare emendamenti non già discussi e approvati in commissione. Di certo non un bel biglietto da visita per il governo al primo passaggio di democrazia parlamentare sulla legge di bilancio, ma i tempi sono stretti e se si vuole evitare l'esercizio provvisorio la strada è ben delineata.

La legge di bilancio vale 35 miliardi, di cui 21 sono destinati alle misure di mitigazione dell'aumento dei costi energetici. Nei 14 miliardi residui vi sono interventi su:

taglio del cuneo fiscale con buste paga più alte (ma di pochi euro e solo per alcuni);

pensioni minime fino a 600 euro e taglio delle rivalutazioni per gli assegni più ricchi;

rinegoziazione dei mutui ipotecari con la possibilità di passare tal tasso variabile al fisso;

estensione del congedo parentale;

condono fiscale;

nuovo bonus cultura;

assunzioni nella Pubblica amministrazione;

fondi per il dissesto idrogeologico;

stretta sul reddito di cittadinanza, ridotto per il 2023 da 8 a 7 mesi in attesa della riformulazione del provvedimento nel 2024 con l'arrivo del reddito di inclusione attiva.

Certificato ormai lo stop sulla decantata norma che alzavo a 60 euro il limite per non far pagare con carta di credito e bancomat. Per i commercianti possibili proposte emendative per ristori sulle commissioni bancarie