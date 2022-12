Manovra, ci sono novità per Superbonus e pensioni: le ultime modifiche

Superbonus e pensioni: su questi temi si sta concentrando la definizione delle ultime modifiche che il governo Meloni intende apportare al testo della legge di bilancio in vista della sua approvazione alla Camera dei Deputati. In questi giorni, il disegno di legge di bilancio è arrivato in Commissione Bilancio alla Camera dove si è discusso delle ultime limature in vista del passaggio in aula. Tra i temi più dibattuti ci sono la proroga del Superbonus e le pensioni, su cui pare si sia arrivati alla definizione di alcune modifiche.

La proroga del Superbonus: più tempo per la Cilas

Tra gli emendamenti fatti dai relatori della legge di bilancio rientrerà la proroga del Superbonus. Secondo quanto si apprende a margine delle riunioni in Commissione bilancio alla Camera dei Deputati, nel testo della manovra dovrebbe esserci la proroga per la presentazione della Cilas - la Comunicazione inizio lavori asseverata superbonus - necessaria per ricevere il credito del Superbonus 110 per cento: ora sarà possibile presentarla entro il 31 dicembre 2022.

La precedente scadenza era stata fissata al 25 novembre 2022. La dilazione dei termini per la presentazione della Cilas permette dunque a chi presenta la comunicazione di inizio lavori nei tempi stabiliti di accedere all'aliquota del 110 per cento anche nel 2023.

Pensioni: cosa cambia per le minime

Le forze di maggioranza hanno anche trovato un accordo politico sul tema delle pensioni. Per questo motivo l'aumento delle pensioni minime rientrerà nel testo della legge di bilancio che poi sarà votato in aula: riguarderà gli over 75 che avranno una pensione minima di 600 euro.

Per quanto riguarda "Opzione Donna", cioè l’uscita anticipata dal lavoro per le donne, dovrebbe essere invece confermata nella forma attuale, elimando la variabile "figli", che tanto era stata criticata nelle ultime settimane.