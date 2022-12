Superbonus, pensioni, pos: cosa può ancora cambiare. Nervi tesi nella maggioranza per la manovra

Pensioni - opzione donna e minime - , Superbonus, contributi per chi assume, obbligo all'uso del pos per i negozianti, "condono" per il calcio. Sono solo alcuni dei punti della legge di bilancio che potrebbero essere modificati in queste ore. Sono stati depositati 3.104 emendamenti. La maggioranza stessa ne ha firmato 617: Forza Italia 136, Fratelli d'Italia 285, Lega 151, Noi moderati 45. Le opposizioni invece propongono 2.480 modifiche alla manovra: Partito democratico 957, M5s 772, Alleanza Verdi e Sinistra 191, Azione Italia viva 311, il Misto 23, Misto +Europa 93, Minoranze linguistiche 133). Dalle commissioni ne sono infine giunti 7.

Il margine di movimento è poco: sia per ragioni economiche sia per i tempi. Dei 35 miliardi messi in campo dalla manovra, 21 sono stati assegnati alle misure per contrastare l'aumento del costo dell'energia. Il tempo è minimo: la manovra deve essere approvata in Parlamento entro fine anno per non incorrere nell'esercizio provvisorio. La presidente del Consiglio Meloni ha già mandato un messaggio chiaro a tutti: gli emendamenti localistici saranno cassati.

Fra i nodi da sciogliere c'è quello sulla soglia (immaginata prima a 30 euro e poi definita a 60) oltre cui per i commercianti è obbligatorio accettare i pagamenti elettronici. Le opposizioni chiedono l'abrogazione della norma. Nella maggioranza, Noi moderati propone di limitare all'1% della spesa le commissioni sui pagamenti con le carte fino a 15 euro. Meloni difende la norma, ma il tema è di fatto ancora aperto.

In materia di pensioni si starebbe lavorando anche per una revisione in senso meno restrittivo di "Opzione donna" per il prepensionamento, che attualmente la manovra prevede limitata a 60 anni (58 in caso di due figli) per caregiver e persone con una invalidità grave riconosciuta.Gli azzurri premono per la detassazione fino a ottomila euro per le assunzioni dei giovani.

Si discute nuovamente del Superbonus. Due emendamenti, presentati dalla Lega e da Fratelli d’Italia, chiedono di sbloccare i crediti. Solo un mese fa il governo, con il decreto Aiuti quater, ha deciso che i crediti non utilizzati si potevano spalmare in dieci rate annuali. Ora la modifica il partito della premier chiede la possibilità di riportare nelle annualità successive la parte della quota annuale che non si è riuscita a sfruttare per mancanza di capienza fiscale.

Nervi tesi anche nella maggioranza

Come si nota tra i partiti di governo chi ha presentato più proposte di modifica è Forza Italia. Con gli azzurri, ancora una volta, Meloni trova più difficoltà. C'è il nodo delle pensioni minime. Berlusconi non cede e vuole l'innalzamento a 600 euro, così come preme gli sgravi contributivi per chi assume under 34. Norme che potrebbero saltare per ragioni numeriche: non ci sarebbero abbastanza soldi. La Lega con il sottosegretario Claudio Durigon lo ha detto molto chiaramente. Per l'esponente del Carroccio l'obiettivo sarà raggiunto "nel corso della legislatura", questo ha fatto salire la tensione nella coalizione di governo. "Non si può dire una cosa nella riunione di maggioranza e poi un'altra fuori", le proteste alzate dal partito di Silvio Berlusconi.

Dall'altro lato il governo, Meloni in primis secondo quanto si dice, non ha visto bene l'emendamento che di fatto offre uno scudo fiscale per le società sportive. "Insostenibile", per la premier. C'è da capire se Forza Italia cederà su questo punto, lasciando a bocca asciutta il suo senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito magari o se tirerà dritto.

Quanto alla Lega, chiede misure come il taglio dell'Iva sul pellet; un fondo da destinare ai nonni per la cura e l'assistenza dei nipoti, ma anche 28 milioni per prorogare il bonus per l’acquisto dei mobili su una spesa fino a 10 mila euro.

I centristi starebbero perorando la causa dell'estensione della retribuzione nel mese aggiuntivo di congedo maternità anche alla paternità.

Le date chiave

Entro domenica ogni forza politica deve rivedere e sfoltire i propri emendamenti, lasciando lo quelli che ritiene indispensabili, i cosiddetti emendamenti "segnalati". Dovrebbero essere 200 per la maggioranza e 250 per le opposizioni, che promettono battaglia. Una volta depositate le proposte di modifica, la parola passa ministero dell'Economia che dovrà esaminarli per dare i pareri in modo che dal 15 dicembre la commissione Bilancio di Montecitorio possa iniziare il lavoro che porta alla votazione dell'intero pacchetto di modifiche. Si annuncia un tour de force, con sedute anche notturne.

L'obiettivo è far approdare la legge di bilancio alla Camera martedì 20 dicembre. Il governo vuole l'ok prima della pausa natalizia. Il testo passerà al Senato per essere approvato entro il 31 dicembre. Si tratta della data "x" per evitare l'esercizio provvisorio. Entro fine anno è fissata la scadenza per il raggiungimento di altri 55 obiettivi del Pnrr d ottenere la tranche di finanziamenti pari a 19 miliardi di euro.