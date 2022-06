L'Europa decide sul salario minimo: cosa cambia per l'Italia e quanto si guadagnerà in più

A Strasburgo si decide il futuro del salario minimo e l'Italia è tra i diretti interessati. Oggi i negoziati tra Commissione, Parlamento e Consiglio Ue dovrebbero portare all'approvazione della direttiva che regolerà la misura anche in Italia, uno dei sei paesi dell'Unione Europea in cui non esiste una legge sul salario minimo. Nel novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il Pilastro europeo dei diritti sociali per "Un'Europa sociale forte, che sia equa, inclusiva e ricca di opportunità". Il principio numero 6 del pilastro dedicato ai salari chiede che "I lavoratori abbiano diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso" per garantire "retribuzioni minime adeguate" e soddisfare i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali". La direttiva, che dovrebbe essere annunciata in una conferenza stampa domani, dovrà concretizzare la questione.

Il salario minimo in Europa

Al 1° gennaio 2022, 21 Stati membri dell'Unione Europea su 27 avevano un salario minimo fissato per legge. Le eccezioni sono Italia, Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia. In base al salario minimo mensile, questi 21 paesi possono essere divisi in tre gruppi:

Salario minimo inferiore a 1 000 euro (13 paesi): Bulgaria (332 euro), Lettonia (500 euro), Romania (515 euro), Ungheria ( 542 euro), Croazia (624 euro), Slovacchia (646 euro), Repubblica Ceca (652 euro), Estonia (654 euro), Polonia (655 euro), Lituania (730 euro), Grecia (774 euro), Malta (792 euro ) e Portogallo (823 euro).

Salario minimo compreso tra 1 000 e 1 5000 euro (2 paesi): Slovenia (1 074 euro) e Spagna (1 126 euro);

Salario minimo superiore a 1 500 euro (6 paesi): Francia (1 603 euro), Germania (1 621 euro), Belgio (1 658 euro), Paesi Bassi (1 725 euro), Irlanda (1 775 euro) e Lussemburgo (2 257 euro).

E in Italia?

L'Italia è uno dei sei paesi dell'Unione Europea a non avere una legge sul salario minimo. I contratti nazionali di lavoro per alcune categorie fissano il livello minimo di stipendio che deve percepire un lavoratore. Secondo i dati Inps però, sono più di cinque milioni i lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 1000 euro al mese, e 4,5 milioni quelli che vengono pagati meno di 9 euro lordi l’ora. Il testo del disegno di legge sul salario minimo in Italia è fermo al Senato e vorrebbe fissare il minimo previsto dai contratti collettivi proprio a 9 euro l'ora (lordi).

Il dibattito politico sul tema è in fermento: “Sul salario minimo vedo aperture positive da tutte le parti” ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando che ha chiesto “un'azione immediata per inserire un salario minimo per legge” nel Paese, misura per criticata dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta: “Il salario minimo legale va contro la nostra storia culturale di relazioni industriali” ha detto, aggiungendo che il salario "deve corrispondere alla produttività". In generale, il Partito Democratico e il Movimento 5 stelle sono favorevoli all'introduzione di un salario minimo, mentre Lega e Fratelli d'Italia si oppongono, con Giorgia Meloni che ha definito la misura "un'arma di distrazione di massa".

Il salario minimo nel resto del mondo

Guardando agli altri paesi al di fuori dell'Europa, il salario minimo federale previsto negli Stati Uniti a gennaio 2022 era di 1 110 euro. Nel Regno Unito dipende dall'età e dalla tipologia dell'impiego: ad esempio, dai 23 anni di età in sù è di 9,50 sterline (poco più di 11 euro). L'Australia è il paese del mondo con il più alto salario minimo garantito: circa 14,50 dollari l'ora (13,50 euro).

Cosa prevede la direttiva Ue

La direttiva punta a dare un quadro di azione agli Stati membri dell'Unione Europea per fissare salari minimi adeguati ed equi, rispettando le diverse legislazioni nazionali e rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva. In particolare, l'obiettivo è avere un salario minimo legale o la contrattazione collettiva fra i lavoratori e i loro datori di lavoro, portando la copertura della contrattazione collettiva in una soglia compresa tra il 70% e l’80%.

I ministri del Lavoro Ue sono partiti dalla considerazione che tendenzialmente, “nei Paesi caratterizzati da un'elevata copertura della contrattazione collettiva”, il numero di lavoratori a basso salario “è minore e le retribuzioni minime sono più elevate rispetto ai Paesi in cui tale copertura è più bassa”. Per questo motivo “i ministri hanno convenuto che i Paesi dovrebbero promuovere il rafforzamento della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva”. Al fine di promuovere l'adeguatezza dei salari minimi legali e garantire quindi condizioni di vita e di lavoro dignitose, “gli Stati membri in cui sono previsti tali salari minimi legali hanno il compito di introdurre un quadro procedurale per fissarli e aggiornarli secondo una serie di criteri chiari e stabili”, si legge in una nota del Consiglio. “I salari minimi legali saranno aggiornati con regolarità e tempestività - promette il Consiglio - e il loro importo può inoltre essere adeguato mediante meccanismi di indicizzazione automatica”.

Quanto si guadagnerebbe in Italia col salario minimo

Se la proposta di Strasburgo fosse approvata, ogni governo dovrebbe assicurare un reddito minimo pari al 60 per cento del salario mediano, che in Italia corrisponde a 1261 euro al mese, quasi sette euro l'ora. Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico aveva quantificato in "Oltre 2 milioni i lavoratori che lavorano a 6 euro all’ora lordi", dato che dà l'idea della platea potenziale dei beneficiari di un salario minimo di sette euro l'ora.

Tuttavia, nulla vieta che il tetto possa essere superiore a questo parametro. Se, come pare, la direttiva dovesse essere approvata, l’Italia avrà a disposizione due anni per approvare una legge sul salario minimo. Bisogna anche considerare che l'Italia è l'unico paese dell'Ocse in cui gli stipendi sono diminuiti negli ultimi 30 anni, precisamente del 3%.