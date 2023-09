La "strana" lettera in arrivo per migliaia di pensionati: scattano i controlli

L'Inps riavvia in questi giorni i controlli sulle pensioni all'estero. Le verifiche dell'istituto nazionale di previdenza sociale mirano ad accertare l'esistenza in vita, per gli anni 2023 e 2024, dei pensionati che risiedono e riscuotono la pensione in altri Paesi europei come Portogallo, Grecia, Spagna, oppure in Africa e Oceania. L'obiettivo è evitare versamenti anche dopo la morte del beneficiario del trattamento previdenziale. Come funzionano questi controlli, nel dettaglio? A partire dal 20 settembre 2023, spiega l'Inps, Citibank ha iniziato a spedire le richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla banca entro il 18 gennaio 2024.

Qualora l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.

La banca avvierà la verifica dell'esistenza in vita con la spedizione di una lettera esplicativa e di un modulo standard di attestazione. La modulistica per attestare l'esistenza in vita sarà inviata al pensionato ed è stata redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese. La procedura non riguarderà alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano istituzioni con le quali l'Inps ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. I pensionati possono fornire la prova di esistenza in vita con le seguenti modalità:

inviando il modulo di attestazione dell'esistenza in vita alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom;

il modulo dovrà essere restituito a "Citibank N.A.", controfirmato da un "testimone accettabile", ossia da un rappresentante di un'ambasciata o di un consolato italiano o da un'autorità locale abilitata ad avallare la sottoscrizione dell'attestazione;

attraverso operatori di patronato aventi la qualifica di "testimoni accettabili", autorizzati ad accedere al portale predisposto da Citibank N.A. al fine di attestare telematicamente l'esistenza in vita dei pensionati;

la medesima funzionalità di attestazione telematica è a disposizione anche dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche indicati dal ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'Inps ricorda che, per agevolare i pensionati, l'istituto e il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale hanno condiviso un progetto che prevede anche la possibilità di rapportarsi con i funzionari delle rappresentanze diplomatiche tramite un servizio di videochiamata, riscuotendo poi personalmente la pensione presso gli sportelli Western Union. Inoltre è attivo il servizio di supporto della banca per pensionati, funzionari delle rappresentanze diplomatiche, patronati, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell'esistenza in vita.

L'Inps paga pensioni all'estero in circa 165 Paesi. A gennaio 2022 le pensioni pagate all'estero sono state oltre 317 mila, per un importo complessivo di oltre 1,4 miliardi di euro. Le pensioni pagate all'estero rappresentano il 2,4% del totale delle pensioni erogate dall'istituto di previdenza, e sono per la maggior parte erogate in Europa (il 56% del totale).

