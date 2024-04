Corsi di formazione professionale per reinserimento lavorativo di 150 disoccupati/inoccupati

Nell'attuale panorama economico in continua evoluzione, la disoccupazione rappresenta una sfida significativa per molti.

Tuttavia, i corsi di formazione offrono una via per migliorare le prospettive di lavoro e acquisire le competenze necessarie per rimanere competitivi sul mercato del lavoro. Per questo molti enti si impegnano per organizzare corsi di formazione continui, come Level-Up - Non è mai troppo tardi.

Level-Up - Non è mai troppo tardi

Level-Up è un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale- Impresa sociale promosso da Italiacamp ETS in partnership con Fondazione Human Age Institute e Fondazione Italia Digitale ETS.

Level UP - Non è mai troppo tardi ha l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo di 150 beneficiari in età compresa tra i 34 e i 50 anni, disoccupati o in condizione di inattività lavorativa.

Le attività e i corsi saranno gratuiti e svolti per le finalità e in ottemperanza al Bando “Prospettive”, avente a oggetto “Iniziative innovative per accrescere le competenze digitali e offrire migliori opportunità professionali alle persone disoccupate e inattive” e promosso da Fondo per la Repubblica Digitale.

Il progetto intende rispondere al bisogno sociale ed economico di dare un’opportunità formativa finalizzata alla crescita delle competenze digitali e delle life skills utili al reinserimento nel mondo del lavoro, con particolare riferimento al settore logistica e distribuzione. I partecipanti potranno inoltre beneficiare di un’attività personalizzata di tutoring e mentoring per raggiungere gli obiettivi professionali e personali prefissati attraverso la ricerca attiva del lavoro.

Finalità del progetto è trovare opportunità lavorative concrete, ad almeno il 60% dei partecipanti al percorso formativo, entro 6 mesi dalla fine del progetto.

Le tappe

Sono 3 le tappe del percorso formativo: Roma, Milano, Torino. Sono previste 10 edizioni, così suddivise: 5 edizioni a Roma; 3 edizioni a Milano; 2 edizioni a Torino. Primo appuntamento il 16 aprile a Roma, presso lo spazio BinarioF, in Via Marsala 29h.

Cosa prevedono i corsi

Ogni edizione prevede 72 ore di formazione in aula, di cui:

56 di formazione sulle competenze digitali di base e avanzate: 4 ore di allineamento delle competenze e 52 professionalizzanti sull’utilizzo dei software 4.0 per la logistica e la distribuzione.

16 ore di formazione motivazionale e tutoring per lo sviluppo di life e soft skills come gestione delle stress, comunicazione efficace, digital reputation, team working, time management, self awareness.

Modalità di iscrizione

Visitando i siti dei partner è possibile trovare tutte le info per iscriversi:



https://www.manpower.it/it/trova-lavoro/aziende/level-up

Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro.

È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo - che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dall’FNC (Fondo Nazionale Complementare) - a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri.

Per maggiori informazioni www.fondorepubblicadigitale.it.

I partner

Italiacamp ETS, ente capofila, è una impact organization che coniuga profit e non profit per promuovere progetti a impatto sociale con partner privati e pubblici. L’obiettivo dell’organizzazione è la generazione di nuovo valore sociale per cittadini, territori e comunità. Nasce nel 2010 come associazione di giovani universitari, a cui nel 2012 si affianca Italiacamp Srl, società che dal 2018 vede nel proprio capitale sociale come socio maggioritario l’Associazione Italiacamp ETS insieme ad alcune fra le principali realtà aziendali del Paese.

Fondazione Italia Digitale opera nel campo del digitale attraverso azioni di divulgazione, ricerca ed eventi di approfondimento contribuendo a sviluppare una cultura digitale nel Paese.

Fondazione Human Age Institute di ManpowerGroup è una Fondazione privata senza fini di lucro, che ha la missione di favorire l’employability delle persone in situazioni di fragilità o svantaggio che hanno bisogno di supporto per avvicinarsi al mercato del lavoro.



Contatti:

levelup@italiacamp.com