"Una mail e meno di un'ora di per decidere tra dimissioni con buonuscita o licenziamento": bufera su Burberry

La denuncia dei sindacati dopo quello che sta succedendo in centro commerciale a Mondrisio, in Canton Ticino

In Canton Ticino

Cinquantasette minuti. Sono quelli richiesti per rispondere a una mail e decidere se acconsentire al licenziamento percependo un'indennità di uscita oppure essere licenziati senza alcuna indennità di uscita. A denunciarlo i sindacati che stanno seguendo il caso dei licenziamenti annunciati dalla società Burberry ai dipendenti dei due negozi del marchio all'interno del centro commerciale FoxTown di Mendrisio, come spiega Ticino Online. Tredici su 35 i dipendenti interessati.

Alla fine di giugno Burberry aveva comunicato ai dipendenti l'apertura di una procedura di consultazione a seguite di un possibile licenziamento collettivo. I sindacati Unia e OCST avevano incontro i dipendenti e ricevuto formale mandato di rappresentanza con lo scopo di ridurre al minimo di disagi derivanti da un eventuale licenziamento ma secondo le due sigle la richiesta di sospendere momentaneamente la procedura di consultazione non sarebbe stata accolta e l'atteggiamento dell'azienda sarebbe stato "poco collaborativo, arrogante e irrispettoso della dignità dei lavoratori", preferendo "discutere singolarmente con i collaboratori in una modalità riprovevole dove, sfruttando la paura e l’angoscia della possibile perdita del posto di lavoro, hanno giocato con la vita di uomini e donne, padri e madri di famiglia illudendoli di ascoltare le loro proposte".

Alla fine della scorsa settimana, alle 15.33 del pomeriggio di venerdì, nelle caselle email dei lavoratori sarebbe arrivata una comunicazione dall'azienda per informare che la procedura di consultazione si era conclusa e che c'era tempo fino alle 16.30 per far sapere all'azienda cosa intendevano fare.

I sindacati chiedono ora all'azienda di aprire una trattativa reale per concretizzare un piano sociale e sperano che dalla Sezione del lavoro (l'organo esecutivo cantonale che si occupa di disoccupazione, sostegni ai disoccupati e collocamento) di intervenire.