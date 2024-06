La multinazionale che licenzia 61 dipendenti dall'oggi al domani: "Uno schiaffo ai lavoratori"

Niente accordo e 61 lavoratori licenziati. Giorni bui per i dipendenti della Flowserve di Mezzago (Monza). La multinazionale americana, attiva nel settore dell'Oil&Gas con produzione e commercializzazione di valvole a sfera e attuatori di potenza fluida, ha confermato il licenziamento di 61 su 179 dipendenti dello stabilimento.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. A confermare le intenzioni dell'azienda è la Fiom Cgil Brianza: da oggi, giovedì 20 giugno, si procederà coi licenziamenti. "Uno schiaffo ai lavoratori, alle istituzioni, alle forze politiche e alle organizzazioni sindacali che per oltre due mesi si sono battuti per la tutela dei lavoratori del sito di Mezzago – dice Adriana Gepper, della Fiom Cgil -. Ancora una volta un'azienda multinazionale ha deciso di delocalizzare produzione e attività in altri Paesi del sud est asiatico, lasciando invece in Italia decine di licenziamenti. Nonostante gli appelli e le disponibilità di interlocuzione date dalle istituzioni e dalla IV commissione di Regione Lombardia e dalle forze politiche sugli sviluppi industriali, sugli ammortizzatori sociali, sulla formazione e politiche attive, l'azienda procede sulla sua strada. Questa mattanza nel nostro paese deve finire".

La notizia ha gettato nello sconforto le famiglie. Si sperava in un'intesa e invece, dall'oggi al domani, il lavoro non c'è più e il futuro diventa oscuro. Come spiega MonzaToday, l'amarezza deriva anche dal fatto che Flowserve gode di buona salute. Secondo i dati della Cgil "c'è un andamento ottimo delle attività e dei risultati finanziari nel primo trimestre 2024" e si prevede "una chiusura del 2024 in crescita di due cifre rispetto all'anno precedente". I dipendenti non si arrendono e hanno deciso di andare avanti, affidandosi ai legali per la salvaguardia del posto di lavoro.