Tutti licenziati: si comprano l'azienda e adesso fatturano 11 milioni

Come nella leggenda un’araba fenice rinata dalle ceneri, “dal senso di vuoto e sconfitta” provato dopo il licenziamento collettivo di tutti i dipendenti. Dalla disperazione alla rivalsa, i sacrifici enormi, la voglia di farcela. È la storia di Fenix Pharma, il primo caso di workers buyout nel settore farmaceutico. La società che opera nella distribuzione di medicinali, dispositivi medici e integratori alimentari in diverse aree terapeutiche, è stata infatti salvata dai suoi lavoratori. Anzi, ex. Tutti passati attraverso un periodo di turbolenti cambiamenti.

La storia di Fenix Pharma: rinata grazie agli ex dipendenti

Aprile 2011. Scaduto il brevetto del farmaco principale, quello per l’osteoporosi, il profitto della Warner Chilcott, che due anni prima aveva acquisito il ramo farmaceutico di Procter & Gamble, è crollato a picco. Così il colosso del New Jersey (nel 2013 poi acquisito da Actavis) decise di dismettere tutte le attività in Europa mettendo alla porta 550 persone, 130 nella sede italiana di Roma. Tra loro anche gli attuali vertici di Fenix Pharma.

In un terremoto che nessuno si sarebbe aspettato c’è chi è riuscito a ricollocarsi quasi immediatamente, chi è scivolato verso la pensione e chi si è preso del tempo per reinventarsi. Un gruppo di ex manager invece, senza perdersi d’animo, ha deciso di inseguire un sogno: tentare la strada della autoimprenditorialità. Grazie al meccanismo del workers buyout e con la formula cooperativa ha rilevato l’azienda facendola rinascere, di fatto, dalle sue ceneri. “Il capitale iniziale per ciascuno era di 10mila euro più 25mila euro di prestito sociale infruttifero. Per la precisione un totale di 35mila euro. In pratica - racconta a Dossier RomaToday la presidente di Fenix Pharma, Daniela Angher - abbiamo investito l'anticipo della mobilità. Gli altri ex colleghi che si sono uniti ai 5 fondatori si orientarono anche loro su queste cifre”.

