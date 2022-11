La lotteria degli scontrini diventa (quasi) come un gratta e vinci

Un nuovo meccanismo per le vincite dopo il flop. La lotteria degli scontrini, un'idea nata all'inizio del 2021 per incentivare gli acquisti con carta di credito o bancomat e per combattere l'evasione fiscale, potrebbe cambiare all'inizio del 2023, con procedure semplificate per giocare e vincere. Alla "riforma" stava lavorando già il governo precedente, con un emendamento al decreto legge Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) approvato dalle commissioni affari costituzionali e istruzione del Senato a giugno. Ora si prova ad accelerare, con l'obiettivo di generare più appeal nei consumatori, dato che dopo l'ampia partecipazione iniziale (oltre 4 milioni di cittadini avevano richiesto il codice per poter partecipare), l'interesse è andato progressivamente scemando. Il metodo un po' caotico del sorteggio di premi settimanali, mensili e annuali, evidentemente, ha annoiato molti consumatori, che hanno "dimenticato" di partecipare alle estrazioni.

La lotteria degli scontrini istantanea: le nuove regole per vincere

Da qui il ripensamento: il "gioco" che mira a incentivare l'uso dei pagamenti elettronici dovrebbe diventare immediato, istantaneo, come una sorta di gratta e vinci, sfruttando un Qr code sullo scontrino. Il consumatore dovrà inquadrare il codice col proprio smartphone per capire nell'immediato se si è vinto o meno. I premi istantanei per i clienti dovrebbero essere di 100 o 200 euro, ma bisognerà attendere le ultime settimane dell'anno per saperne di più. La ratio della "riforma" sembra chiara: l'estrazione istantanea ha un'attrazione di molto superiore rispetto alle lotterie tradizionali differite. Anziché avere premi più alti ma sporadici, si passerà a importi più bassi ma con una frequenza più alta. Anche in futuro, tuttavia, dovrebbero rimanere i premi settimanali, mensili e il jackpot annuale da 5 milioni di euro, oltre a quelli istantanei.

Il sistema attuale, molto farraginoso, ha mostrato non poche criticità. Secondo i dati a disposizione, nel 2021 i premi complessivi distribuiti dalla lotteria degli scontrini sono stati pochissimi, soltanto 2.700. Snellendo le procedure, si punta a farli aumentare, con la stessa somma stanziata anche in passato (50 milioni di euro). Oggi la partecipazione alla lotteria degli scontrini è gratuita, e questo in futuro non cambierà. Basta procurarsi un codice sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it che va poi dato al negoziante prima di un acquisto. La spesa deve essere di almeno un euro ed effettuata necessariamente con pagamento elettronico.

Per ogni euro speso, lo scontrino dà accesso a un biglietto virtuale (si può arrivare a un massimo di mille biglietti). E ogni settimana ci sono premi da 25mila euro e ogni mese da 100mila. Una volta all'anno, poi, c'è l'estrazione di un super jackpot da 5 milioni di euro (anche questo dovrebbe rimanere nel nuovo impianto del "gioco"). Per vincere, però, al momento è necessario attendere l'estrazione e successivamente una comunicazione via pec o raccomandata al consumatore che arriva dopo altro tempo.

Data la scarsa partecipazione, all'inizio del prossimo anno il processo verrà dunque semplificato. In questi giorni si stanno compiendo i passi necessari per cambiare la tecnologia alla base del "gioco". Secondo le anticipazioni, ogni scontrino avrà un codice che andrà scannerizzato dal cellulare con l'app "Gioco legale" dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e si vedrà subito se si ha in mano il biglietto vincente, direttamente alla cassa. Quasi come accade con un gratta e vinci.