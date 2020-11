La lotteria degli scontrini è pronta a partire. La prima estrazione settimanale è stata fissata per il 14 gennaio 2021, quando saranno premiati quelli che hanno pagato in contanti e quelli che hanno utilizzato carte, bancomat e app di pagamento come Satispay, Google Pay e Apple Pay.

La lotteria degli scontrini pronta a partire

Il Sole 24 Ore spiega oggi le regole segnalando che l’estrazione del biglietto vincente è nulla se il biglietto virtuale è associato a uno scontrino già vincente nel corso dell’estrazione oppure è stato annullato dall’esercente oppure è riferito a un reso. Così come l'estrazione sarà nulla se il biglietto è riferito a una persona fisica non residente in Italia o a un codice per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o la richiesta di cancellazione.

Il quotidiano spiega che sono esclusi gli acquisti in e-commerce e le spese d'impresa, così come gli acquisti che danno diritto a bonus fiscali come i medicinali e quelli per cui è stata richiesta la fattura. Per partecipare bisogna avere più di 18 anni ed essere residenti in Italia.

Come si gioca? In primo luogo ogni consumatore potrà partecipare dotandosi del codice lotteria quando il portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it lo comincerà a rilasciare; questo sarà abbinato al proprio codice fiscale; il codice lotteria si dovrà esibire all'esercente per gli acquisti a partire dal 2021; lui deve registrarlo prima di battere lo scontrino sul registratore telematico.

I biglietti non saranno cartacei: il sistema, spiega ancora il Sole, genererà un ticket per ogni euro speso e un biglietto per le frazioni di euro superiori a 49 centesimi:

Detto più semplicemente, chi paga per la colazione al bar 1,60 euro avrà diritto a due ticket di partecipazione. La soglia massima è individuata in mille euro, così chi spenderà ad esempio 1.100 euro avrà comunque non più di mille ticket. L'esercente è tenuto a trasmettere i dati relativi agli scontrini entro la fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12 giorni dall'emissione.

Le estrazioni e i premi della lotteria degli scontrini

Per le estrazioni si prenderà a riferimento il giorno in cui lo scontrino verrà acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione dello stesso. I premi: per le estrazioni in contanti (che premiano solo i consumatori) ogni settimana si estrarranno sette premi da 5mila euro ciascuno, ogni mese tre premi da 30mila e ogni anno un premio da un milione di euro. Le estrazioni dei premi per gli acquisti senza contanti (le cosiddette "zerocontanti") prevedono invece:

quindici premi da 25mila euro ciascuno a settimana per il consumatore e cinquemila per l'esercente;

dieci premi al mese da 100mila euro per il consumatore e dieci premi da 20mila euro per ikl negoziante;

ogni anno un premio da 5 milioni di euro per il consumatore e uno da un milione per l'esercente.

Così anche l'esercente sarà invogliato a emettere lo scontrino. E il calendario delle estrazioni?

Le prime estrazioni settimanali del 2021 saranno effettuate giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le 23:59. Le estrazioni settimanali avverranno comunque sempre il giovedì, a meno che non sia un giorno festivo. Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell'ultimo giorno del mese precedente. La prima estrazione mensile è in calendario per l'11 febbraio. Resta ancora da definire la data dell'estrazione annuale.

Chi vince verrà avvertito tramite raccomandata o Pec dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Poi avrà 90 giorni di tempo per decidere come incassare la vincita.