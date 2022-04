Lotteria degli scontrini, si cambia: la partecipazione è (quasi) automatica

Si va avanti, ma si cambia registro. Non è andata come si sperava, ma il governo valuta di rilanciarla nell’ottica di incrementare i pagamenti digitali. Ecco perché si pensa di abbattere la principale barriera all’ingresso per rendere popolare la misura: eliminare il codice a barre da presentare alla cassa che identifica il concorrente alla lotteria.

Lotteria scontrini: cosa cambia

Al suo posto, in maniera molto più semplice e immediata, lo scontrino uscirà con un Qr-Code che il cliente potrà poi inquadrare con una App per vedere se si è vincitori o no (magari l’App-Io, la stessa del cashback, ma non ci sono ancora conferme su questo aspetto). Il governo studia anche come aumentare il numero di estrazioni e quindi di vincite, ma con importi ridotti.

Il governo è pronto a varare un pacchetto di norme fiscali, nell'ambito di un decreto sul Pnrr che serve a dare attuazione a 6-7 obiettivi programmati dal Piano entro il 30 giugno. Non c'è solo la lotteria degli scontrini ovviamente: è un mix di vaerie novità, dall'e-fattura obbligatoria per le partite Iva in flat tax, al monitoraggio più stringente sul Superbonus 110% fino all'invio all'Agenzia delle entrate di tutti i dati degli italiani che pagano con strumenti digitali.

Finora è stato un mezzo flop la lotteria degli scontrini. Secondo l'associazione dei consumatori Consumerismo è dovuto al fatto che "il concorso, fin dalla sua partenza, ha riscontrato ostacoli e difficoltà in molte zone del paese, con numerosi negozianti che non hanno adeguato i registratori di cassa, per carenza di tecnologia o connessione o per le difficoltà nell’affrontare le spese di aggiornamento software. La bassa probabilità di vincita inoltre, 1 su 53 milioni, allontana e disincentiva i consumatori, molti dei quali non conoscono il concorso e continuano a preferire il contante ai pagamenti elettronici". Molti negozi medio piccoli, "in assenza di previsioni sanzionatorie, restano inottemperanti all'obbligo di trasmettere i dati" ha spiegato il sottosegretario.

“La situazione peggiore si registra nei piccoli comuni – secondo Consumerismo - Qui stimiamo che meno del 20% dei cittadini abbia aderito al concorso. E’ andata meglio nelle grandi città ma anche qui si sono registrati problemi: ad esempio nella grande distribuzione ticket restaurant, sconti e buoni sono esclusi dalla Lotteria, così come i pagamenti misti (parte in ticket e parte con carte o bancomat), situazione che obbliga i consumatori a rinunciare o agli scontrini validi ai fini delle vincite, o ai pagamenti con buoni o ticket restaurant, perdendo in entrambi i casi un loro diritto”.

Un'interrogazione del Pd nei mesi scorsi chiedeva di incentivare la partecipazione dei cittadini anche mediante la semplificazione del meccanismo di partecipazione (eventualmente attraverso un più efficace utilizzo dell'app IO) e l'istituzione di una lotteria istantanea a cui destinare una parte delle risorse programmate. Il sottosegretario Freni in risposta aveva specificato che "l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferisce che l'introduzione di una modalità di estrazione istantanea che permetta all'acquirente di conoscere con immediatezza l'esito della partecipazione alla Lotteria, potrà essere effettuata ferme restando le necessarie modifiche e integrazioni e gli imprescindibili adeguamenti dei sistemi informatici attualmente utilizzati e dei registratori di cassa degli esercenti". In pratica bisogna fare una modifica sostanziale delle attuali applicazioni con l'implementazione di un nuovo sistema di estrazione e lo sviluppo di un software dedicato da installare sui registratori di cassa telematici che invochi in tempo reale l'estrazione

Come funziona la lotteria degli scontrini

Lunedì 1° febbraio 2021 è partita la lotteria degli scontrini: i consumatori possono, con gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici, partecipare all'estrazione di premi da migliaia di euro. Importante che gli acquisti vengano effettuati pressi punti vendita che trasmettono telematicamente i corrispettivi e che generano quindi biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. Pochi i commercianti che si sono adeguati, circa 3 su 10.

Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto. Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria. Se l’importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Successivamente all’estrazione dei biglietti vincenti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli risalirà dal codice lotteria associato al biglietto estratto sia al codice fiscale dell’acquirente sia alla partita Iva dell’esercente. Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Le vincite sono comunicate tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria e in assenza di Pec la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale. Le estrazioni avvengono ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione. Da giugno si sono aggiunte anche le estrazioni settimanali. Infine, l’estrazione annuale, che vale un premio da 5 milioni di euro per l’acquirente e 1 milione di euro per l’esercente e per cui competono tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria.

Calendario estrazione lotteria scontrini 2022

Ecco il calendario delle estrazioni mensili 2022: