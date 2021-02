Dallo scorso 1 febbraio ha avuto il via la Lotteria degli scontrini: a partire da quel giorno i consumatori hanno la possibilità di partecipare all'estrazione di diversi premi in denaro, grazie agli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici.

Essendo una nuova misura, sono molti i dubbi dei contribuenti, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti non ritenuti validi per partecipare alla Lotteria degli scontrini. Per questo motivo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sul proprio portale, affrontando diversi casi particolari, dalle gift card al pieno di carburante.

Lotteria degli scontrini, quali sono gli acquisti non validi

Come spiegato nella guida sulla Lotteria degli scontrini, il requisito principale per partecipare alle estrazioni è l'emissione del biglietto virtuale, quindi, sono esclusi tutti gli acquisti che non permettono al consumatore di ottenere questo 'ticket'. Per questo motivo, il pagamento del parcheggio o il pieno di carburante dal benzinaio, sono tra le spese non valide, così come le spedizioni dei pacchi postali.

Non essendoci la trasmissione dei corrispettivi, sono escluse anche alcune attività culturali come cinema, musei, teatri. Non sono saranno considerate valide neanche le spese effettuate con buoni pasto e ticket restaurant, mentre per i medicinali, sarà obbligatorio riportare sullo scontrino il codice fiscale dell'utente. Quindi, se durante l'acquisto in farmacia non si è in possesso della tessera sanitaria, quell'acquisto non sarà valido per l'emissione del biglietto virtuale. L'acquisto di una gift card sarà valido, ma non quelli effettuati tramite il credito contenuto nella carta.