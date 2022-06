Lotteria scontrini, estrazione oggi sabato 4 giugno 2022: i codici vincenti del superpremio

L'estrazione avverrà nell'intervallo di Italia-Germania di stasera, 4 giugno 2022. La partita della Nations League è attesissima soprattutto da chi spera nel maxipremio della lotteria degli scontrini: stasera c'è l'estrazione del premio di 5 milioni di euro per gli acquirenti e un milione per gli esercenti.

Più che premio, è un vero "superpremio", annuale, relativo agli acquisti fatti con carta o bancomat, con esclusione dell’e-commerce, effettuati nel 2021 e per i quali i contribuenti, all’atto del pagamento, hanno presentato all’esercente il codice lotteria. Non è necessario aver conservato gli scontrini legati alla Lotteria, sarà direttamente l’amministrazione a inviare una Pec al vincitore, se questo si è registrato sul portale della lotteria degli scontrini con una posta elettronica certifica, o una più comune raccomandata per chi non ha un indirizzo certificato.

La lotteria degli scontrini, commenta il direttore generale dell’agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, "è un patto di legalità tra consumatori, esercenti e Stato. Acquistare un bene senza che questo sia accompagnato da uno scontrino non deve apparire ininfluente, costituisce invece una privazione per la collettività poiché lo Stato può assicurare i servizi ai cittadini solo attraverso le entrate erariali". In questo senso, ha concluso il Minenna, "la lotteria degli scontrini si configura come strumento di garanzia per l’Erario a beneficio del sistema Paese".

La lotteria degli scontrini è arrivata per rimanere. E' uno strumento su cui comunque il Governo ha intenzione di puntare ancora. Entro fine giugno potrebbe arrivare nel Dl semplificazioni fiscale una norma che trasforma la formula della lotteria in una versione instant win: si vince subito, appena si riceve lo scontrino. In pratica, all’atto del pagamento digitale il contribuente che fornirà il suo codice potrà verificare subito con il Qr code dello scontrino l’eventuale vincita. Cambiano anche i premi: importi più bassi ma più numerosi. L'evasione fiscale si combatte anche così.