Lotteria degli scontrini, l'estrazione di oggi giovedì 8 aprile 2021: i codici vincenti

Seconda estrazione per la Lotteria degli scontrini 2021: l'Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato i codici vincenti estratti oggi, giovedì 8 aprile. Chi ha vinto? Ricordiamo che in palio ci sono 20 premi, 10 da 100mila euro per i consumatori e altri 10 da 20mila per i commercianti. Si tratta della seconda estrazione per la lotteria degli scontrini, la prima è avvenuta giovedì 11 marzo 2021 (qui i codici vincenti).

Lotteria degli scontrini: l'estrazione di giovedì 8 aprile 2021

Sarà l'Agenzia Dogane e Monopoli, attraverso il proprio canale Twitter, a rendere noti i codici vincenti di oggi, giovedì 8 aprile 2021.

I codici vincenti di giovedì 8 aprile 2021:

n° 0665-0115 53SNS303430 04010004 del 18/03/2021 importo di 72,79 euro;

n° 0683-0041 3BIWB000806 del 28/02/2021 importo di 63,16 euro;

n° 0656-0208-96MKR003063 del 12/03/2021 importo di 55,96 euro;

n° 0923-0181 53SNS300163 00140007 del 11/03/2021 importo di 34,04 euro;

n° 0580-0038 88I24007850 del 17/03/2021 importo di 45,4 euro;

n° 0904-0037 53SNS30082911370024 del 27/03/2021 importo di 11,67 euro;

n° 0849-0077 99SEA002682 20280001 del 29/03/2021 importo di 10,66 euro;

n° 0688-0218 72MU1048224 del 05/03/2021 importo di 66,38 euro;

n° 0662-0031 99MEY039329 del 02/03/2021 importo di 69,13 euro;

n 0026-0142 3BSDP001989 79110003 del 06/03/2021 importo di 130,25 euro.

Lotteria degli scontrini: i vincitori verranno contattati

I vincitori della prima lotteria degli scontrini saranno contattati dall'Agendia dei monopoli, ''completate tutte le verifiche, come da regolamento, nei giorni successivi tramite posta elettronica certificata o attraverso raccomandata''. L'Adm ricorda che i premi dei primi 10 codici estratti ammontano a 100 mila euro per gli acquirenti e 20 mila euro per gli esercenti (per un totale di 1,2 milioni).

Chi non ha vinto nell'estrazione di oggi, giovedì 8 aprile, o in quella di marzo, avrà la possibilità di rifarsi in seguito. Infatti con i biglietti virtuali della lotteria di febbraio non vincenti, così come quelli dei mesi successivi, si potrà concorrere all’estrazione annuale che mette in palio 5 milioni di euro.

Che cos'è la lotteria degli scontrini

In sintesi: i consumatori potranno, con gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici, partecipare all'estrazione di premi da migliaia di euro. Sarà importante che gli acquisti vengano effettuati pressi punti vendita che trasmettono telematicamente i corrispettivi e che generano quindi biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. Quindi non tutti i negozi.

La lotteria degli scontrini è la nuova lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. La lotteria degli scontrini non ti costa nulla perché è collegata ai normali acquisti cashless, acquisti effettuati senza contanti, utilizzando strumenti di pagamento elettronico.

Partecipare alla lotteria è facile: se sei maggiorenne e residente in Italia, procurati in questo sito - nella sezione Partecipa ora - il codice lotteria e mostralo all’esercente al momento di ogni acquisto cashless.

Fatto questo, il tuo scontrino elettronico ti regalerà biglietti virtuali per partecipare alla lotteria: un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio: se spendi 10 euro avrai 10 biglietti virtuali, se ne spendi 45 avrai 45 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

Non consentono di partecipare alla lotteria:

gli acquisti di importo inferiore a un euro

gli acquisti effettuati online

gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Nella fase di avvio della lotteria non consentono di partecipare:

gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche

gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.)

gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Lotteria scontrini: tutte le date delle estrazioni mensili 2021

Le date delle estrazioni della lotteria degli scontrini nel 2021: