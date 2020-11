La lotteria degli scontrini dal primo dicembre (e il cashback in arrivo)

Ecco come registrarsi al portale per ottenere il codice lotteria da esibire per i pagamenti cashless. Intanto il bonus per chi paga con carta di credito e bancomat dovrebbe partire dall'8

La lotteria degli scontrini è pronta a partire: da martedì primo dicembre sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it sarà possibile cominciare a registrarsi per partecipare al gioco ottenendo il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti cashless. E intanto anche l'operazione Cashback è ai nastri di partenza, con una prima sperimentazione prevista in quest'ultimo scorcio di 2020, anche se la data ufficiale non è ancora stata fissata e dipende dalle convenzioni che il Mef deve ancora siglare con Consap e con PagoPa. L'avvio sarebbe stato fissato per gli acquisti a partire dall'8 dicembre, la festa dell'Immacolata.

La lotteria degli scontrini dal primo dicembre

Le estrazioni della lotteria degli scontrini partiranno dal prossimo anno. Dal primo dicembre sarà però possibile procedere ai primi quattro passaggi, che oggi spiega il Sole 24 Ore:

accesso al portale e inserimento del codice fiscale;

accettazione della norma sulla privacy e inserimento del codice di sicurezza (capcha);

visualizzazione del codice sia in formato alfanumerico che di codice a barre;

salvataggio sul proprio smartphone o stampa del codice lotteria.

Il sistema verificherà automaticamente la validità del codice fiscale: si possono ottenere fino a 120 codici lotteria in caso di smarrimento. Dal primo gennaio sarà possibile concorrere alle estrazioni della lotteria degli scontrini, che saranno mensili, settimanali e annuali. Al momento degli acquisti basterà mostrare il codice lotteria al negoziante, che verrà così associato alla spesa effettuata. Nessun obbligo di conservare gli scontrini.

Il cashback dall'8 dicembre

Per attivare il cashback bisogna iscriversi all'App Io e fare almeno 10 pagamenti elettronici entro la fine dell'anno e 50 nel prossimo semestre. Per i centomila che faranno più operazioni è previsto un super-premio da 1500 euro. Il decreto è stato pubblicato ma mancano le ultime due convenzioni per la procedura, anche se per i cittadini è già possibile iscriversi con l'app già usata per il bonus vacanze. Per accedere si possono usare lo Spid o la carta elettronica, indicando poi gli estremi delle proprie carte di credito e bancomat, aggiungendo il codice Iban del conto dove si vuole ricevere il premio.

L'agenzia di stampa Ansa spiega che sulla app sarà anche possibile controllare i pagamenti fatti, che danno diritto a ricevere indietro il 10%. Il ministero dell'Economia ha fissato anche le regole del gioco: per la parte sperimentale, entro la fine dell'anno, sarà necessario aver effettuato almeno 10 pagamenti con le proprie carte e i primi rimborsi arriveranno a febbraio. Non importa il valore dell'operazione, basterà anche un caffè. Il Cashback del 10% si fermerà però a 15 euro per ogni acquisto e a 150 euro in totale nel periodo interessato. In pratica se si spendono 250 euro si avranno indietro sempre solo 15 euro. E una volta arrivati al montante di 150 euro i rimborsi non crescono più.

Le regole cambiano a partire da gennaio, quando a spingere su un utilizzo sempre più deciso sarà anche la previsione di un 'super-rimborso da 150.000 euro per i 100mila che avranno utilizzato la carta a fini personali. Già perché il governo vuole un uso diffuso di questi sistemi di pagamento e quindi non saranno validi gli acquisti fatti per attività di impresa, arte o professione. Da gennaio i periodi considerati saranno semestrali - da gennaio a giugno, quindi da giugno a dicembre - e i rimborsi arriveranno entro l'agosto e il febbraio successivi. Questa volta però per ricevere indietro il 10% bisognerà fare almeno 50 operazioni anche se 'tetti' di quanto verrà restituito rimangono fissati a 15 euro per singola operazione e a 150 euro complessivamente.