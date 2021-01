Lotteria degli scontrini dal primo febbraio, ma solo se il registratore di cassa ha il bollino blu

C'è molta attesa per il 1 febbraio, data in cui ufficialmente potrà partire la riffa di Stato che punta a promuovere i pagamenti elettronici come strumento di contrasto all'evasione. In attesa del provvedimento attuativo, che fornirà i dettagli operativi e pratici della Lotteria degli Scontrini, il quotidiano economico Il Sole 24 Ore anticipa che la sussistenza delle "condizioni tecniche" che consentono ai contribuenti di accedere alle estrazioni dovrà essere debitamente segnalata dagli esercenti.

Bollino blu

La lotteria degli scontrini, per come è strutturata, richiede che l'esercente abbia un registratore di cassa connesso telematicamente, in grado di acquisire il codice lotteria e di trasmettere i dati. Dal momento che possono partecipare solo gli scontrini derivanti da acquisti con moneta elettronica, inoltre, l'apparecchio dovrà avere una tastiera configurata e terminali omologati che consentano di precisare che il pagamento non è stato effettuato in contanti ma, appunto, con mezzi tracciabili.

Ciascun esercizio, pertanto, dovrà "informare" i clienti della presenza o meno di un registratore di cassa adeguato con un'indicazione, anche attraverso un simbolo o un logo sulla vetrina. Una specie di "bollino blu", insomma, che consenta ai consumatori di capire che il negozio è attrezzato per consentire la partecipazione alla riffa di Stato.

Ticket & co

In attesa delle concrete modalità applicative della riffa, non sembrano sussistere dubbi sul fatto che resteranno fuori dalla possibilità di partecipare alla lotteria i pagamenti effettuati mediante ticket restaurant, ma anche quelli ibridi, fatti cioè in parte in contanti e in parte in modalità elettronica.

C'è ancora qualche spiraglio, invece, per i pagamenti saldati mediante bonifico.