Lufthansa, brutte notizie per i passeggeri: al via sovrapprezzi sui biglietti per la tassa ambientale

Scatteranno a partire da domani, 26 giugno, gli aumenti delle tariffe di Lufthansa. La nota compagnia aerea tedesca ha infatti annunciato l'introduzione di un sovrapprezzo per tutti i voli che verranno acquistati da domani con volo previsto a partire dal 1 gennaio 2025. I rincari saranno applicati a tutti i voli venduti e operati dal gruppo Lufthansa nei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Norvegia e Svizzera.

A quanto ammonterà il sovrapprezzo

L'importo aggiuntivo potrà variare a seconda della tratta oscillando in un range compreso tra 1 e 72 euro. La transizione ecologica ha il suo prezzo: la decisione è stata infatti presa per coprire i costi aggiuntivi a carico delle compagnie aeree che derivano dalle nuove norme in materia di protezione ambientale.

"Ogni anno il gruppo Lufthansa investe miliardi di euro in nuove tecnologie e collabora con i partner a innovazioni che contribuiscono a rendere il volo progressivamente più sostenibile", fa sapere con una nota la compagnia. "Inoltre, da molti anni il gruppo Lufthansa sostiene attivamente la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche", si legge ancora sul sito del gruppo. "Tuttavia, il gruppo non sarà in grado di sostenere da solo i costi aggiuntivi in costante aumento derivanti dai requisiti normativi nei prossimi anni. Parte di questi costi previsti per l'anno 2025 devono ora essere coperti dalla nuova maggiorazione per i costi ambientali".