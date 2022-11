La raffineria Lukoil rischia di chiudere per le sanzioni, in migliaia in piazza con i bimbi: "Vogliamo un futuro"

Sono circa settemila i manifestanti che hanno aderito alla mobilitazione organizzata da Cgil e Cisl per chiedere il salvataggio dell'impianto di raffinazione Isab Lukoil di Priolo. Lo stabilimento di raffinazione rischia di chiudere i battenti per le sanzioni alla Russia, mandando a casa 10mila persone. Al corteo di Siracusa ci sono non solo i lavoratori dell’azienda ma anche i loro bambini, oltre ai sindaci della provincia di Siracusa e a una delegazione di studenti.

Il primo cittadino del capoluogo invece si trova a Roma per partecipare al vertice voluto dal governo per decidere la strategia da adottare per salvare la raffineria di Priolo, la seconda più grande d'Italia e la quinta in Europa. Dal 5 dicembre, infatti, scatterà l'embargo alle importazioni di petrolio dalla Russia, l'unico al momento trattato da Lukoil. Lo stabilimento di raffinazione necessita di crediti per acquistare petrolio da fornitori alternativi alla Russia. Tra le soluzioni individuate, l’estensione delle garanzie della Sace, società controllata dal ministero dell'economia, anche all'Isab per garantire l'erogazione dei crediti Lukoil da parte delle banche. Davanti al ministero per le imprese e Made in Italy (sx sviluppo economico) c'è un presidio della Uil. "Abbiamo grandi aspettative per l'incontro di questa mattina - ha detto Daniela Piras, segretaria generale Uiltec - Ci aspettiamo che il governo ci dia delle risposte concrete per la continuità della raffinazione in Italia e la tutela dei posti di lavoro".

Rivolgendosi al governo Meloni l'eurodeputato Pietro Bartolo ha dichiarato: "Fin dal primo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, i sindacati avevano paventato il pericolo di chiusura. Se (la premier, ndr) ha a cuore le sorti della nazione come dice, il governo punti a mantenere l'occupazione dell'area industriale siciliana e a costruire un piano di investimento che ne garantisca l'esistenza anche durante e dopo la transizione energetica. Serve una visione di futuro e servono risorse su Priolo e la Sicilia per farne un hub del Mediterraneo".