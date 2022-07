Senza mais: l'Italia dice addio al granturco?

I primi soldi arrivano. Il governo ha stanziato 36,5 milioni di euro in favore dei territori maggiormente colpiti dalla grande siccità in corso: non basteranno. Il mais (o granturco) è uno dei cereali più diffusi per la coltivazione, molto utilizzato anche nell’agricoltura industrializzata visto che serve anche per produrre farine e mangimi animali. Se non pioverà in maniera copiosa e regolare (non devastanti grandinate, vedi la foto dell'articolo) entro metà luglio (le previsioni lo escludono al momento) la produzione nazionale di mais rischia di essere irrecuperabile. La Cia-Agricoltori italiani ipotizza un crollo del 50% con una resa di 40-50 quintali per ettaro, come in quel 2003 che sembrava destinato a rimanere un anno unico e sfortunato. Se il raccolto sarà di quella portata, è un problema: il livello di autosufficienza nazionale calerebbe così al 30%, con conseguenze a valanga per l’alimentazione del bestiame negli allevamenti.

La produzione nazionale di mais è concentrata nelle grandi regioni del Nord. Come se non bastasse la siccità, per gli agricoltori sta per arrivare un'altra batosta: il calo dei profitti dovuto al crollo delle quotazioni dei cereali. Le speculazioni sui mercati internazionali hanno fatto sì che il prezzo del mais in questi giorni sia affondato a 35 euro al quintale, e potrebbe scendere ancora. Gli agricoltori hanno spese sempre più alte: 3mila euro per ogni ettaro, a causa dei rincari energetici e dei fertilizzanti, con meno di 40 euro al quintale un cerealicoltore oggi non è nemmeno in grado di rientrare dalle spese. Per l'irrigazione i costi dai 150 euro per ettaro sono balzati a più di 400 euro. Questo per chi l'acqua ce l'ha, in alcuni casi ci si è dovuti rassegnare al razionamento da parte dei Consorzi di bonifica.

Scenari cupi: restare a secco nelle settimane cruciali di sviluppo della pianta avrebbe effetti catastrofici sul raccolto a settembre, che sarebbe scarso e mal pagato. Il risultato di una tale situazione indurrebbe la maggior parte delle aziende agricole ad abbandonare questa coltura. E pensare che fino a 20 anni fa l’Italia era autosufficiente all’80%. Ma il quadro è già così negativo che alcuni hanno deciso di non investire più nelle irrigazioni di emergenza, convinti che il costo maggiorato non verrebbe ripagato in fase di commercializzazione del mais in autunno. Cia-Agricoltori Italiani evidenzia che che anche la deroga Ue sulla coltivazione delle aree a riposo abbia sortito pochi effetti nello stimolare la ripresa della produzione nazionale di mais. Se la superficie coltivata era, persino, scesa del 6% nell’ultima semina, la siccità e i fattori produttivi alle stelle potrebbero far desistere molti cerealicoltori italiani a investire nuovamente nel granturco.