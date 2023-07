La tempesta arriva al supermercato: il meteo pazzo spinge i prezzi alle stelle

L'Italia è divisa da fenomeni meteo estremi e l'economia ne può solo risentire, in negativo: le conseguenze finali ricadranno sui prezzi e quindi sui consumatori. Al Nord grandine e violenti temporali, mentre dal Centro in giù le temperature hanno raggiunto e superato i 40 gradi, in alcuni casi stabilendo nuovi record storici territoriali. Al caldo si sommano poi gli incendi che stanno devastando centinaia di ettari di vegetazione, mettendo a rischio la popolazione. Per questo motivo il Consiglio dei Ministri delibererà lo "stato di emergenza". Vediamo quali saranno le ripercussioni sui prodotti agricoli e sui prezzi, a partire dal punto sulla situazione fatto grazie al contributo di Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, intervistato da Today.it.

"Un'annata disastrosa": i danni da Nord a Sud

Temporali, piogge e grandine hanno messo a dura prova le colture del Nord Italia: per gli agricoltori ora è il momento di contare i danni, mentre il governo dovrà stanziare altre risorse per risarcire e alleviare le sofferenze economiche dei territori. "Ancora non è possibile quantificare i danni, ogni tre secondi c'è qualcosa di nuovo - ha detto a Today.it Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti -. L'annata è disastrosa: siamo partiti con la siccità che ci preoccupava, poi sono arrivate le piogge con l'alluvione in Emilia-Romagna che ha distrutto intere coltivazioni. Ora i fenomeni di questi giorni: la grandine ha distrutto in pochi minuti il lavoro di un anno".

"Dialoghiamo con il governo - ha detto Bazzana -, dovranno essere individuati i territori colpiti per capire quali sono stati i danni e distribuire i ristori. La situazione è in evoluzione, ogni giorno ce n'è una nuova: le celle di maltempo si spostano e fanno danni ovunque". Infatti, come spiega Coldiretti in una nota, la grandine è l'evento climatico avverso "più temuto dall'agricoltura". Secondo l'Asnacodi (Associazione nazionale condifesa), lo scorso anno ci sono stati danni definiti "record" di oltre mezzo miliardo di euro solo per le aziende assicurate.

Ma di quali alimenti stiamo parlando? Buona parte dei prodotti agricoli italiani esportati e conosciuti in tutto il mondo sono prodotti nella Pianura Padana, e proprio in quelle zone sta insistendo il maltempo degli ultimi giorni. "Tra le colture più colpite c'è l'uva di eccellenza in Veneto, e poi mais, ortofrutta e foraggi di ampia tipologia. Anche le api soffrono, e di conseguenza la produzione di miele, per le condizioni meteo attuali", fa notare l'esperto economico di Coldiretti.

Il Nord Italia è stato segnato da 44 tempeste di vento e grandine in un solo giorno, che hanno colpito città e campagne "con danni incalcolabili", secondo l’analisi della Coldiretti su dati Eswd (European sever weather database). L'ondata di maltempo si è estesa dal Piemonte al Veneto fino al Friuli, con numerosi eventi estremi in particolare in Lombardia, come si vede dalla mappa generata da Today.it sul sito dell'Eswd: gli eventi severi sono stati oltre 200 in 24 ore.

Anche al Centro e al Sud si fa il punto sui danni, a causa di afa e incendi. "Il caldo sta letteralmente 'bruciando' frutta e verdura nei campi - fa notare Coldiretti in una nota -, con ustioni che provocano la perdita del raccolto che in alcune aziende arrivano al 90%, dai peperoni ai meloni, dalle angurie all’uva, dai pomodori alle melanzane. Le scottature da caldo – spiega Coldiretti – danneggiano in maniera irreversibile frutta e verdura, fino a renderle invendibili. Si cerca di anticipare il raccolto quando possibile o si provvede al diradamento dei frutti sugli alberi, eliminando quelli non in grado di sopravvivere, per cercare di salvare almeno parte della produzione.

Ad esempio, in Sicilia la Confederazione italiana agricoltori (Cia) ha chiesto "Il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni ai vigneti causati dalle ondate di calore degli ultimi giorni". Gli ultimi problemi si sommano ai precedenti all'attacco di peronospora - a causa della proliferazione di funghi -, alimentata dall'umidità prodotta dai mesi di pioggia. "C'è il rischio venga compromessa buona parte della produzione della campagna vitivinicola in corso", fa notare la Cia in una nota. In generale, con il termometro sopra i 40 gradi ci sono forti riduzioni nella produzione di latte - scesa di oltre il 10% -, per le mucche nelle stalle mentre le pecore - sottolinea la Coldiretti - sono costrette a migrare in altura per cercare pascoli verdi. Nelle stalle sono in funzione a pieno ritmo ventilatori e docce refrigeranti.

Il poco che si era salvato in Emilia-Romagna ora è distrutto

Tra trombe d'aria, grandinate e raffiche di vento degli ultimi giorni, dopo l'alluvione di maggio e giugno nel ravennate si torna a fare la conta dei danni: frutteti, colture ma anche tetti fotovoltaici e impianti sono andati distrutti. Per questo Legacoop Romagna si schiera contro il "negazionismo" - quello climatico -, e chiede la creazione di un fondo nazionale ed europeo per il cambiamento climatico, per ricostruire e per adattare i territori alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Tramite il presidente Paolo Lucchi, Legacoop ha fatto alcuni esempi: la Cab Massari di Conselice, in provincia di Ravenna, ha visto distrutti otto ettari di pereto che si erano salvati dall'alluvione di metà maggio, con ulteriori danni per 400mila euro, fa notare il presidente Legacoop Romagna. Quanto alla cooperativa Agrisfera di Sant'Alberto (frazione di Ravenna) "ha visto disintegrato l'impianto di irrigazione (da 200.000 euro) e 100 ettari di mais". Nella cooperativa braccianti di Fusignano, sempre nel ravennate, sono stati "devastati" l'impianto fotovoltaico e il tetto di un capannone.

E ancora, a Savarna la Sopred (che opera nel settore dei foraggi ed erba medica disidratati) ha perso 9.000 metri quadri di tetto fotovoltaico di un capannone, mentre il sito di Cà Bosco è stato parzialmente abbattuto, per un danno complessivo di oltre 2 milioni di euro. La cooperativa di secondo grado Apofruit ha subito un danno "consistente" al magazzino di Lavezzola di Conselice (Ravenna), dove era montato un impianto fotovoltaico nuovo, entrato in funzione a gennaio 2023. Il contesto, per forza di cose parziale, include anche danni "pesantissimi e ancora da quantificare" alle coltivazioni di pere, mele e pesche.

Lo stato di calamità e i prezzi che peggiorano

Dopo la devastazione ambientale arriva il momento di contare i danni e fronteggiare le conseguenze. Il governo ha già stanziato centinaia di milioni di euro per siccità e l'alluvione in Emilia-Romagna, e dovrà continuare a impiegare risorse per gli ultimi problemi dell'agricoltura italiana. Oltre i fondi statali, che non se la passano benissimo, ci sono le influenze negative sull'economia. Già nel 2022, in generale per la siccità senza precedenti che ha colpito l'Italia, il comparto agricolo aveva sofferto carenze evidenti nella produzione.

Secondo l'ultimo report dell'Istat, nel 2022 tutti i comparti agricoli - tranne quello frutticolo, florovivaistico e le attività secondarie -, hanno subito dei cali produttivi: coltivazioni (-2,5%), legumi (-17,5%), olio d'oliva (-14,6%), cereali (-13,2%) ortaggi (-3,2%) e vino (-0,8%). E il mercato ha risposto: l'anno scorso i prezzi dei prodotti agricoli sono aumentati del 17,7%, mentre i costi per il settore - come carburanti, mangimi -, sono cresciuti di oltre il 23 per cento.

Dopo gli ultimi eventi catastrofici in tutto il Paese, ora ci si aspetta un contraccolpo proprio sui prezzi finali, al supermercato, nei prodotti menzionati: "I riflessi ngeativi sul mercato sono inevitabili - sottolinea Bazzana di Coldiretti, intervistato a Today.it -. Tutti i giorni sentiamo di gravi danni alle colture e questo si ripercuote sull'offerta, riducendola. I calendari dei raccolti vengono modificati, e quindi cambia la disponibilità di determinati prodotti nel tempo. Le ricadute finali sono tutte sui prezzi".

Coldiretti ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità per i danni subiti dall'agricoltura al Nord Italia: il presidente Ettore Prandini ha scritto una lettera al governo per sottolineare la necessità di un'immediata moratoria sugli impegni economico finanziari e la sospensione degli oneri contributi. Come spiegato dal ministro della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci, "Lo stato di emergenza è stato chiesto dalla Lombardia e lo chiederanno anche altre regioni. È normale che si segua questa procedura, il governo regionale avanza la richiesta, il governo poi verificherà la consistenza dei parametri e il cdm delibererà, su mia proposta". Nel frattempo si fa la conta dei danni, aspettando un contraccolpo sui prezzi, potenzialmente inevitabile vista la potenza dei fenomeni in questione.

L’ondata di calore africana – sottolinea la Coldiretti – è la punta dell’iceberg delle anomalie di questo pazzo 2023 che - continua la Coldiretti - è stato segnato prima da una grave siccità che ha compromesso le coltivazioni in campo e poi per alcuni mesi dal moltiplicarsi di eventi meteo estremi, precipitazioni abbondanti e basse temperature e infine dal caldo torrido di luglio con danni all’agricoltura e alle infrastrutture rurali che supereranno i 6 miliardi dello scorso anno, dei quali oltre 1 miliardo solo per l’alluvione in Romagna.

