Manovra, arriva il bonus idrico con mille euro per le famiglie

Tra le novità approvate oggi il bonus auto, e l'anno bianco per le partite iva accompagnato dal bonus di 800 euro per i danneggiati della pandemia

La manovra finanziaria avanza, lentamente, in Parlamento quando manca poco più di una settimana alla data limite per evitare l'esercizio provvisorio. Mai come quest'anno si lavora febbrilmente sugli emendamenti per un pacchetto che dovrebbe valere 45 miliari di euro e che dovranno essere impiegati per aiutare famiglie e imprese a combattere gli effetti della pandemia spingendo anche i consumi.

Tra le novità approvate oggi dalla commissione bilancio di Montecitorio il taglio dell'Iva (che scende al 10%) per le consegne a casa dei piatti pronti e per chi fa servizio di take away e il bonus auto per la rottamazione che dopo un lungo braccio di ferro hanno incluso gli euro 6 e che varranno fino a giugno 2021 ma che prevederà altro bonus ad hoc con un contributo del 40% per l'acquisto di veicoli elettrici per chi ha un reddito Isee che si ferma a 30 mila euro. Stop alla prima rata Imu per il turismo e lo spettacolo. I tour operator e le agenzie di viaggio invece potranno contare su un credito di imposta del 60%.

Tra le misure più attese quella per le partite iva che potranno godere di un anno bianco: niente contributi previdenziali per chi guadagna meno di 50 mila euro e ha registrato una perdita di fatturato del 33%. Un aiuto per le partite iva anche dall'emendamento che istituisce un ammortizzatore sociale fino a un massimo di 800 euro per chi ha subito una riduzione del reddito di almeno il 50% rispetto alla media dei tre anni precedenti alla richiesta.

Il bonus acqua

Tra le novità più interessanti c'è il bonus acqua: mille euro a famiglia per cambiare i rubinetti e le docce e risparmiare un bene prezioso: bollette me care e meno sprechi. Come spiega la presidente della commissione Ambiente della Camera dei deputati, Alessia Rotta, prima firmataria della proposta, 15 milioni di euro saranno destinati al cosiddetto bonus idrico che disporrà per ogni beneficiario di 1.000 euro con cui sostituire i vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, e potrà acquistare e far installare nuova rubinetteria sanitaria, compresi soffioni doccia e colonna doccia, con apparecchi che limitano il flusso d'acqua. Il bonus prevede che i dispositivi di controllo del flusso di acqua abbiano una portata uguale o inferiore ai 6 litri al minuto mentre i soffioni doccia e colonna doccia debbano avere una portata di acqua uguale o inferiore ai 9 litri al minuto.

Tra gli interventi per le famiglie approvato anche il congedo genitoriale che sale a 10 giorni per i papà a un assegno da 500 euro per le mamme single con figli disabili. Via libera pure al reddito di libertà, che aiuta le donne vittima di violenza a costruire percorsi di autonomia. E per chi ha in casa animali farà piacere la possibilità di portare in detrazione le spese veterinarie fino a 550 euro all'anno.