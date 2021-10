Nella Manovra di Draghi un fondo da 8 miliardi per tagliare le tasse

Un fondo da 8 miliardi per tagliare Irpef e Irap. Tanto prevede il primo articolo della manovra 2022, secondo la bozza all'esame del Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è quello di "ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi". Per questo viene disposto l'utilizzo di risorse "pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022" destinate alla riduzione di Irpef e Irap.

Per quanto riguarda l'imposta sulle persone fisiche, l'obiettivo è "ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo". Il fondo è destinato alla riduzione anche dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La bozza della manovra da 30 miliardi

La legge di bilancio dovrebbe prevedere misure per circa 30 miliardi. Tra queste, oltre agli 8 miliardi per il taglio di Irpef e Irap, anche interventi su pensioni, reddito di cittadinanza, rinnovo bonus edilizi, fondi per la sanità, congedi per i padri, agevolazioni prima casa per i giovani under-36, fondi per il Giubileo 2025.

Tra i primi a commentare la bozza è stato il segretario del Pd Enrico Letta. "Siamo molto soddisfatti su come affronta i problemi del Paese. Salute, istruzione, lavoro e sostenibilità: sono quattro parole che legano gran parte degli interventi della legge di Bilancio", ha detto, sottolineando che nella manovra "ci sono risorse per il cuneo fiscale, che significa più soldi in busta paga, risorse per la non autosufficienza, risorse per la salute che finalmente e finanziata, dopo che negli anni passati ha subito tagli drammatici per i vincoli di bilancio".