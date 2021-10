Pensioni, bonus e reddito di cittadinanza: tutte le novità della Manovra Draghi

Una manovra di ben 185 articoli con molte misure che vanno dal fondo per il taglio delle tasse da 8 miliardi di euro fino alle pensioni, al reddito di cittadinanza, ai fondi per la Sanità, alle risorse per le imprese e quelle destinate agli ammortizzatori sociali. Si presenta così la bozza in entrata al Consiglio dei ministri che oggi deve approvare la legge di bilancio.

Dopo la riunione dell'esecutivo il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa insieme al ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

Manovra 2022, tutte le anticipazioni

Bonus bollette

Tra le altre novità arrivano anche 2 miliardi per "contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022". Il governo prevede di agire riducendo le aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Ammortizzatori sociali

Prevista l'estensione degli ammortizzatori sociali alle imprese sotto i 5 dipendenti; la Cassa integrazione straordinaria per tutti i datori lavoro con più di 15 dipendenti a prescindere dal settore; una Naspi allargata ai lavoratori discontinui, con un taglio al decalage che parte dal sesto mese e dall'ottavo per i 55enni; ammortizzatori per i lavoratori dipendenti del settore pesca e marittimi e la possibilità di accedere all'indennità di disoccupazione per collaboratori autonomi e cococo.

A Roma 1.5 miliardi per il Giubileo

Quasi un miliardo e mezzo dal 2022 fino al 2026 sono stati stanziati per finanziare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025. Nello specifico nasce un fondo da oltre un miliardo e trecento milioni per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali mentre un altro fondo da circa 140 milioni per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento.