Manovra, niente fondi per il Piano contro i tumori: "Era stato annunciato dal Ministro Schillaci"

Nella legge di bilancio del governo Meloni non ci saranno fondi per il Piano oncologico nazionale, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico. In più, non ci sono neanche i fondi annunciati per il personale del Pronto soccorso. Il ministro della Salute Orazio Schillaci si era impegnato a far approvare in legge di Bilancio proprio le due misure, ma in manovra non ve n'è traccia. Negli ultimi giorni, proprio Schillaci aveva sottolineato l'aumento dei nuovi malati oncologici dovuto ai disservizi e allo stress del sistema sanitario durante i mesi più duri della pandemia.

I fondi per il personale del Pronto Soccorso

Il governo "continua ad accanirsi contro la sanità pubblica, smentendo se stesso e le promesse del suo ministro - ha detto in una nota Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato - Salta anche l'anticipazione dell'incremento di 200 milioni dell'indennità di pronto soccorso e il fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale. Addirittura il sottosegretario Gemmato, rilasciava dichiarazioni sulla base di un emendamento mai presentato, per un incremento delle indennità che quindi non è mai esistito se non nelle dichiarazioni di una maggioranza dilettantesca e in totale confusione", l'esternazione di Castellone.

La misura prevedeva l'anticipazione, dal 2024 al 1° gennaio 2023, dell'incremento di 200 milioni dell'indennità di pronto soccorso - già riconosciuta al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità - dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso.

Niente fondi per il Piano oncologico nazionale

Nel testo passato dalla Commissione Bilancio alla Camera non trova posto neanche il finanziamento al Piano oncologico nazionale annunciato al Parlamento da Schillaci. Il Ministro si era infatti impegnato a far istituire, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico nazionale 2022-2027 - Pon", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ma anche questa misura non ha trovato posto nella manovra.

Nei giorni scorsi l'Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) aveva presentato dati preoccupanti nel suo censimento sui malati oncologici in Italia: nel 2022 sono state 390.700 le nuove diagnosi di cancro stimate, 205mila negli uomini e 185mila nelle donne. Un numero in forte aumento rispetto a due anni fa, quando i casi erano 376.600, con un incremento di 14.100 casi dal 2020 ad oggi.

Proprio il ministro Schillaci aveva espresso preoccupazione per l'aumento "dell'incidenza delle malattie oncologiche che sconteremo negli anni a venire", impegnandosi a "a una rapida approvazione del Piano oncologico nazionale nell'ambito delle azioni per rafforzare su tutto il territorio la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza del malato oncologico".

"Denunciamo il comportamento bugiardo e gravissimo del ministro della Salute e del suo sottosegretario - ha detto Marco Furfaro, capogruppo del Partito democratico in Commissione Affari sociali della Camera -. Hanno mentito al Paese e tradito gli impegni presi sui pronto soccorso e sui malati oncologici. Una cosa vergognosa. Il ministro Schillaci è venuto in audizione in Parlamento e davanti alla Commissione Affari sociali aveva annunciato pomposamente che in legge di Bilancio avrebbe inserito l'anticipo al 2023 e l'indennità per gli operatori dei pronto soccorso. Risultato: nessun emendamento è stato depositato e in legge di Bilancio non c'è un euro".