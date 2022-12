A chi conviene davvero la manovra Meloni: 1 su 5 subirà il taglio del reddito di cittadinanza

La legge di bilancio è arrivata in Parlamento dove il 20 dicembre inizierà la solita corsa di fine anno per l'approvazione definitiva della Manovra 2023 tra Camera e Senato. Intanto gli articoli bollinati sono al vaglio delle commissioni parlamentari con i partiti impegnati nel consueto tentativo intercettare nei margini della manovra le varie richieste che arrivano da lobby e parti sociali. Tra gli esperti che vengono sentiti in questi giorni ci sono i delegati di Bankitalia e dell'istituto nazionale di statistica che hanno fornito elementi necessari per meglio capire i reali effetti delle scelte del governo.

Taglio del Rdc per 846mila beneficiari

In particolare l'Istat sottolinea come un beneficiario su cinque del Reddito di cittadinanza nel 2023 subirà un taglio dell'assegno: si tratta di circa 846mila persone.

Infatti i commi 1 e 2 dell’art. 59 della Legge di Bilancio fissano il limite massimo di otto mensilità per l’erogazione nel 2023 del Reddito di Cittadinanza (RdC) per tutti gli individui appartenenti a nuclei familiari in cui non siano presenti minorenni, individui con almeno 60 anni e disabili.

"La decurtazione della durata - spiega il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo - coinvolgerebbe in prevalenza i nuclei familiari di ridotte dimensioni (in particolare coinvolge più della metà degli individui soli) e la componente maschile, e investirebbe quasi la metà dei beneficiari in età compresa fra 45 e 59 anni", ha aggiunto. Inoltre, la riduzione "comprende un terzo dei NEET fra 18 e 29 anni beneficiari del Reddito, e si caratterizza per livelli di istruzione appena più elevati rispetto alla restante platea dei beneficiari appartenenti alla stessa classe d'età".

Lavoratori ma poveri

Ma il taglio del reddito di cittadinanza annunciato dal governo per sforbiciare chi - benché in età di lavoro - si accontenterebbe del beneficio, non è il solo elemento preso in considerazione dalle analisi dell'Istat. Sotto la lente dell'istituto di statistica c'è il caro vita e la messa a terra del taglio del cuneo fiscale. "C'è il rischio di assistere all'incapacità dei salari di rincorrere il costo della vita, con le conseguenze che si possono immaginare. Nei primi dieci mesi del 2022 il divario tra la dinamica dei prezzi e quella delle retribuzioni è stata pari a 7 punti percentuali" spiega presidente dell'Istat in audizione di fronte alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato sulla manovra economica.

In particolare l'Istat evidenzia come nei primi dieci mesi del 2022, le retribuzioni contrattuali per dipendente sia cresciute appena dell'1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e la proiezione sull’intero anno, a fine ottobre, è pari a +1,1% (la variazione annua del 2021 è stata del +0,7%). Milioni di italiani si trovano a lavorare quindi con una retribuzione non adeguata al costo della vita: secondo le rilevazioni Istat alla fine di ottobre 2022, nel comparto industriale la quota dei dipendenti con il contratto scaduto è pari al 2,0%, mentre nel comparto dei servizi più di due terzi dei dipendenti sono in attesa del rinnovo a causa del perdurare dei ritardi nelle trattative dei principali contratti del settore. Nel settore pubblico, poiché i rinnovi siglati a partire da maggio 2022 sono relativi al triennio 2019-2021 e quindi già scaduti, la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo rimane al 100% (valore invariato da dicembre 2018).

In pratica secondo l'Istat in assenza di rinnovi o di rallentamenti nella dinamica inflazionistica, le retribuzioni contrattuali reali a fine anno potrebbero tornare molto al di sotto dei livelli del 2009; ciò accadrebbe anche nel settore dell’industria, quello che presenta la quota più bassa di contratti scaduti e che nel periodo 2009-2021 ha registrato la crescita retributiva più elevata.

E non va meglio per gli autonomi: secondo l'ultima indagine Istat i redditi individuali da lavoro autonomo al lordo delle imposte e dei contributi sociali e al netto dei voucher lavoro, sono pari a 24.885 euro nel 2020, in riduzione del 5,9% rispetto al 2019 (contributi e imposte pensano rispettivamente per il 17 e il 14,1%). In loro soccorso viene la flat tax al 15% per autonomi e partite Iva che si allarga a ricavi fino a 85mila euro (da 65mila).

Insomma: su quello che rimane dopo tasse e contributi pena l'inflazione energetica che per le famiglie residenti in Italia pesa in media 1.411 euro nonostante il 70% abbia provveduto ad investimenti per l'efficentamento delle abitazioni.

E lo sbandierato taglio delle tasse? La riduzione del cuneo fiscale secondo l'Istat - nonostante una spesa di 10,8 miliardi - riguarda appena 12,7 milioni di persone che hanno avuto benefici per 850 euro a testa.

L'Istat inoltre evidenzia una stortura: il beneficio fiscale è andato maggiormente a vantaggio dei lavoratori appartenenti ai quinti di reddito familiare equivalente medio-alti: il 17,3% è confluito nell’ultimo quinto (il più benestante), il 26,4% nel quarto quinto (cioè il gruppo appena al di sotto di quello più abbiente), il 24,1% nel terzo quinto (corpo centrale della distribuzione), il 20,3% nel secondo e l’11,9% nel primo quinto (ovvero il più povero).

Ultimo capitolo preso in analsi è quello dei bonus sociali. In particolare l'Istat rileva come il potenziamento dell'assegno unico interesserebbe appena il 5,6 delle famiglie (rispetto al 73,4% delle famiglie con figli a carico che percepisce l'assegno) e la maggiorazione avrebbe un importo medio di circa 90 euro l'anno. Un plauso invece i bonus energetici per le famiglie con livelli di ISEE fino a 15.000 euro.

"L’importo medio dei bonus sociali per ciascuna famiglia beneficiaria è pari, nel primo trimestre del 2023, a 321 euro - spiega l'Istat - L’allocazione della spesa complessiva favorisce i redditi più bassi: oltre l’85% è destinata alle famiglie appartenenti ai primi due quinti. In rapporto al reddito familiare il beneficio è più elevato nel primo quinto."

Infine ultima analisi è dedicata alla rivalutazione delle pensioni: l’art. 58 della legge di bilancio prevede infatti un meccanismo di indicizzazione parametrato all’importo ricevuto e secondo l'Istat favorisce dcoloro che percepiscono trattamenti pensionistici entro quattro volte il valore minimo INPS.

Le simulazioni mostrano una quota del beneficio più elevata per i redditi più alti (oltre il 50% è destinato agli ultimi due quinti), nonostante la correzione in senso equitativo delle fasce di adeguamento e l’incremento dell’1,5% dei trattamenti minimi. In termini di quota del beneficio sul reddito individuale, la quota assume una intensità simile tra i quintili ma più bassa nell’ultimo. Ma qui ne avevamo già parlato: ecco i nuovi importi.