Lo Stato stamperà monete per collezionisti: la strana norma che ci costerà un milione di euro

Dopo le turbolenze dei giorni scorsi, il centrodestra sembra aver trovato l’intesa sui punti chiave della legge di Bilancio. Una manovra, riscritta in gran parte rispetto alla prima versione, in cui sono diverse le misure che stanno facendo discutere, dalla mancata riforma delle pensioni, con un ritorno a Quota 103, fino al taglio del cuneo fiscale e l’aumento dell’Iva su assorbenti e prodotti per l’infanzia. Come ogni manovra, almeno nel recente passato, alla base di provvedimenti che poco spostano gli equilibri (se non in peggio) degli italiani, c’è sempre la solita giustificazione: la mancanza di risorse. L’ormai classica "coperta corta" che quest’anno lo sembra ancora di più.

La norma sulle monete da collezione

Eppure, tra le misure presenti nell’ultima versione della legge di Bilancio, c’è una bizzarra norma dal costo di 1 milione di euro l’anno (per i prossimi tre anni), che farà sicuramente felici i collezionisti, ma meno il resto degli italiani. L’articolo 15, riguardante "Misure per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato", prevede la possibilità di coniare monete da collezione, di valore superiore a quelle attualmente previste, fino a un massimo di 1.000 euro Nel dettaglio, si legge nel testo della manovra, viene autorizzata la “coniazione e l’emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro". Ad occuparsi della realizzazione e della gestione, anche digitale, delle carte valori e della produzione dei relativi documenti fisici, sarà la Zecca di Stato.

Il costo della misura

Quanto ci costano queste monete da collezione? Come specificato nel comma 3, la spesa prevista sarà di "1 milione di euro l’anno ciascuno per gli anni 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento della realizzazione, produzione e 86 gestione, anche digitale, dei prodotti e dei documenti fisici, considerati carte valori, nonché per lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori". La spesa pari a 3 milioni di euro per il prossimo triennio servirà per "promuovere e sviluppare campagne informative per favorire la massima diffusione della conoscenza e del corretto utilizzo dei sistemi di tracciabilità e anticontraffazione delle carte valore anche a favore delle popolazioni più anziane". Certo, su una manovra da oltre 20 miliardi di euro, un milioncino l’anno può sembrare una somma ininfluente, ma trattandosi di soldi pubblici che andrebbero spesi per migliorare le condizioni di tutta la popolazione, la domanda che sorge spontanea è sempre la stessa: non si potevano investire in altro?

