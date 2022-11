Sarà una manovra da 30 miliardi, le novità: cuneo fiscale e zero tasse sugli aumenti ai lavoratori

La prima manovra economica del governo Meloni inizia a prendere forma, con l'esecutivo che sta valutando quali misure inserire nel pacchetto da oltre 30 miliardo di euro che dovrà essere approvato nelle prossime settimane. Domani, venerdì 18 novembre, è in programma a Palazzo Chigi, un incontro tra la premier Giorgia Meloni e i capigruppo delle forze politiche di maggioranza in cui verranno discussi i punti chiave della legge di bilancio. Oltre ai grandi temi, come le pensioni e le misure contro il caro-bollette, verranno discusso anche il taglio del cuneo fiscale e l'ipotesi di non tassare gli aumenti degli stipendi dei lavoratori.

Manovra, le novità: dalle tasse alle pensioni

"La manovra di bilancio dovrà essere uno strumento formidabile per continuare ad aiutare famiglie e imprese - ha spiegato capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi - in particolare con la riduzione del cuneo fiscale tutto a vantaggio degli stipendi dei lavoratori. E se un’impresa darà nel 2023 un aumento di stipendio al proprio lavoratore, quell’aumento dovrà avere tassazione zero". L'esecutivo sta ragionando sulla possibilità di una sanatoria per il rientro dei capitali all'estero, che potrebbe portare nelle casse dello Stato altri 3-5 miliardi, secondo le prime ipotesi di stima. Un cardine della manovra, spiegano fonti vicine al dossier, sarà la rivisitazione della norma sulla tassazione degli extraprofitti, con un'aliquota non ancora definita che potrebbe essere del 33%. Attraverso una nota, il Mef ha risposto merito alle numerose indiscrezioni pubblicate in queste ore sulle misure che saranno inserite nella prossima legge di bilancio: "Le misure della manovra sono al momento in fase di valutazione politica. Nessun condono di carattere penale troverà posto, in ogni caso, nella manovra".

Salvini: "Quota 41 e tregua fiscale sono punti fermi"

Intanto, salta il tetto al contante del dl Aiuti, ma la Lega assicura che sarà inserito nella Finanziaria, come assicurato da Matteo Salvini: ''Nessun problema: dal primo gennaio 2023 il tetto per l'uso del contante salirà a 5.000 euro. La norma sarà inserita in legge di bilancio". In precedenza, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, aveva annunciato altre misure: "Nella prossima manovra di bilancio ci saranno dei primi punti fermi: dall'innalzamento della soglia della flat tax allo stop alla legge Fornero con l'avvio di quota 41 a una rinnovata pace o tregua fiscale, come l'ha chiamata Giorgia in Parlamento, e una revisione del reddito di cittadinanza che sarà sicuramente compresa. È la prima di 5 manovre di bilancio che darà il segno del cambiamento".