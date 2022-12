Manovra, la votazione al Senato slitta di un giorno: "Restituita dignità al Parlamento"

Dopo la richiesta delle opposizioni per un ampliamento dei tempi di discussione, il voto finale del Senato sulla legge di Bilancio del governo Meloni slitta a giovedì 29 dicembre. È quanto dopo la Conferenza dei capigruppo. "Grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in Aula il 29: una magra consolazione forse ma per lo meno avremo un po' di tempo per esaminarla", scrive in un tweet la presidente dei senatori del Terzo Polo, Raffaella Paita.

Manovra, l'ultimo passaggio

Le opposizioni hanno protestato per avere più tempo da dedicare all'analisi della relazione tecnica sulla manovra da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze. La relazione tecnica è arrivata in Senato intorno alle 17, mentre era attesa per la seduta delle 13, come affermano le capigruppo di opposizione, Simona Malpezzi (Pd), Barbara Floridia (M5S) e Raffaella Paita (Azione/Iv).

Dopo la votazione alla Camera, la Manovra sarà dunque votata al Senato giovedì. "La conferenza dei capigruppo ha deliberato di all’unanimità di procedere domani con la discussione generale e di aprire dopodomani alle 9 la seduta con le dichiarazioni di voto, la successiva votazione per appello nominale e poi la votazione finale", ha annunciato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, prima di sospendere nuovamente la seduta.

La seduta inizierà alle 10 e sono state previste 6 ore e mezza di interventi. Sempre domani si svolgeranno le votazioni sulla parte tabellare. Al termine, il Governo porrà la questione di fiducia sull'articolo 1 del testo della legge di bilancio già approvato dalla Camera.