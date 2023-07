Via libera alla mappatura delle concessioni balneari

Via libera dal governo alla banca dati, con il nuovo sistema di ricognizione, delle concessioni pubbliche comprese quelle balneari. È quanto ha stabilito il Consiglio dei ministri oggi 17 luglio, che attua la delega della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di regimi concessori di beni pubblici, compresa la mappatura delle concessioni balneari.

L'imperativo del governo è effettuare la mappatura delle concessioni demaniali, per appurare la non scarsità della risorsa spiaggia, prima di decidere il futuro delle attuali imprese balneari. Il governo Meloni è corso ai ripari per evitare una procedura di infrazione contro l'Italia, secondo la Direttiva Bolkestein, cioè il provvedimento del Parlamento europeo su concorrenza e libera circolazione dei servizi che prevede la messa a bando delle concessioni, e sulla quale è intervenuto anche il Consiglio di Stato. Perché i beni in questione, secondo il codice civile italiano, sono pubblici.

L'antefatto è ormai noto: con il decreto approvato in Camera e Senato e promulgato venerdì da Mattarella è stato disposto un nuovo rinvio fino al dicembre del 2024 della messa a bando degli stabilimenti balneari (con la possibilità di rendere le concessioni valide per tutto il 2025 "in presenza di ragioni oggettive che impediscono l'espletamento della procedura selettiva"). Sul tema, l'Italia non è in regola con le leggi europee.

Cosa succede ora

Sulle concessioni balneari è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, il Siconpeb, al fine di "promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici". Il decreto, una cui bozza è stata visionata dal quotidiano La Repubblica, autorizza una spesa di 2 milioni l'anno per aprirlo e gestirlo questo sistema informativo di rivelazione delle concessioni. Le amministrazioni pubbliche proprietarie dei beni in concessione sono tenute alla comunicazione dei dati, per via telematica.

Si dovranno riportare la natura del bene, l'ente proprietario e gestore, la modalità di assegnazione della concessione con la durata e i rinnovi, e l'entità del canone e ogni altro dato "utile a verificare la proficuità dell’utilizzo del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico". Un decreto del Mef definirà le linee guida tecniche.

Plauso delle associazioni di categoria

Soddisfatta la ministra del Turismo Daniela Santanchè: "Con le misure di oggi diamo vita a una vera e propria rivoluzione nel turismo, che finalmente potrà avere, per la prima volta nella storia della Nazione, un piano frutto di una visione industriale che verrà attuato in stretto rapporto con le Regioni", si legge in una nota di Santanchè, commentando il pacchetto di misure sul turismo approvato oggi in Cdm. "Una rivoluzione che passa anche per la riforma delle guide turistiche approvata oggi nel Consiglio dei ministri che, attesa da oltre dieci anni, è frutto di una concertazione proficua ed efficace con le parti interessate", conclude la ministra.

Plaudono le associazioni di categoria. ''L'attuazione delle deleghe è un chiaro segnale che il governo intende procedere finalmente alla mappatura delle coste italiane che chiediamo da anni e che, a nostro avviso, è la strada giusta per raggiungere una soluzione equilibrata alla questione Bolkestein", ha affermato Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba, l'associazione che riunisce gli stabilimenti balneari aderenti a Confesercenti, commentando il via libera alla banca dati.

''Dopo la conferma dell'avvio della mappatura attendiamo il prossimo tavolo tecnico, previsto per il 25 luglio, per approfondire ulteriormente il tema e identificare definitivamente i criteri della scarsità della risorsa che, ne siamo assolutamente convinti, in Italia non sussiste. Se così fosse - e i primi dati, per quanto grezzi lo dimostrano -, nei mesi a venire si potrà finalmente procedere a un riordino complessivo delle norme che riguardano le concessioni demaniali, sempre nel rispetto dei principi europei ma con condizioni di applicazione decisamente diverse da quelle previste fino ad ora", spiega.

