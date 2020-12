Mazzola Luce, mezzo secolo di esperienza al servizio dell'e-commerce italiano di illuminazione

E' uno dei più grandi negozi di illuminazione online d'Italia. Il suo e-commerce vanta numeri da capogiro, tantissimi prodotti e altrettante offerte. E' Mazzola Luce lo showroom che a Palermo vanta sette vetrine su strada a due passi dal Politeama, mentre nel suo store online tantissimi pezzi di design che garantiscono un giusto compromesso tra qualità e prezzo.

Apprezzato da tutti, il sito Mazzola Luce vanta infatti tantissime recenzioni autenticate su Facebook e su Google (nota importante, tutte queste recensioni non sono modificabili e verificabili da qualsiasi cliente). Ecco perché Mazzola è un e-commerce italiano, leader nel campo dell'illuminazione, che ha conquistato la sua clientela non solo per la qualità dei prodotti in vendita ma anche per le promozioni ed extra-sconti che via via vengono applicati.

Ne è una dimostrazione il black friday, il "venerdì nero" dedicato agli acquisti (anche online) che ha fatto registrare un'impennata di vendite. Dai lampadari classici a quelli moderni, passando per lampade da terra, quadri, complementi d'arredo e ventilatori, è dal 1970 che Mazzola Luce si distingue come eccellenza nel panorama illuminotecnico italiano trasferendo questa esperienza anche nel suo store online.

Riconosciuto come “Campione del servizio” in Italia nel 2019/2020, tra i vari riconoscimenti vanta anche quello de “I campioni della Crescita 2020/2021”, “Tra i migliori 500 E-commerce in Italia 2020/2021” e “Le Stelle dell’Ecommerce 2020/2021” affibiati dai maggiori giornali nazionali, da Repubblica al Sole 24 ore. Le spedizioni sono gratuite a partire da 99 euro e acquistando online si riceverà una garanzia di 5 anni sul prodotto.