McDonald's, licenziamenti in arrivo: dipendenti avvisati via mail

La notizia è confermata, ma non è un fulmine a ciel sereno. McDonald's ha chiuso temporaneamente i suoi uffici negli Stati Uniti e si prepara ad annunciare i licenziamenti ai suoi dipendenti. Lo scrive il Wall Street Journal, che cita un'e-mail in cui McDonald's ha informato i dipendenti degli uffici statunitensi e di alcuni al di fuori del Paese che avrebbero dovuto lavorare da casa tra lunedì 3 e mercoledì 5 aprile.

Nel messaggio si chiede ai dipendenti di annullare tutti gli incontri di persona con fornitori e altri soggetti esterni presso la propria sede. L'azienda intenderebbe utilizzare questi giorni per informare "virtualmente" il personale delle decisioni. Lo scorso gennaio, McDonald's ha dichiarato che si stava preparando a una ristrutturazione e che i cambiamenti sarebbero stati annunciati a partire dal mese di aprile, senza fornire alcun dettaglio sul numero di posti di lavoro che potrebbero essere soppressi o sugli obiettivi di risparmio.

"Alcuni posti di lavoro che esistono oggi saranno spostati o scompariranno", aveva dichiarato all'epoca Chris Kempczinski, top executive del colosso americano dei fast food. McDonald's impiega circa 150mila persone in tutto il mondo negli uffici e nei ristoranti gestiti direttamente, senza contare i franchising. Circa il 70% di questi posti di lavoro si trova al di fuori degli Stati Uniti. Le azioni della società hanno aperto in rialzo a Wall Street e mezz'ora dopo l'inizio delle contrattazioni erano in aumento di circa lo 0,50%.