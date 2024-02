In corsia fino a 72 anni: la soluzione del governo Meloni alla carenza di medici

Se in Italia medici e infermieri fuggono all’estero alla ricerca di stipendi più alti e di maggiori possibilità di carriera (ne abbiamo parlato qui), il nostro Paese offre a chi ha deciso di rimanere la possibilità di restare a lavoro fino a 72 anni e lo scudo penale per tutto il 2024.

È stato approvato l'emendamento di FdI al decreto Milleproroghe che consente alle aziende del Sistema sanitario nazionale (Ssn) di tenere in servizio oltre l'età pensionabile, su loro istanza, dirigenti medici e sanitari, "anche al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto", nonché "di fronteggiare la grave carenza di personale". Può essere riammesso in servizio, con quei limiti, chi è andato in pensione dal settembre 2023. La proroga resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025. Dirigenti medici, sanitari e docenti universitari coinvolti non possono però mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali.

Scudo penale fino a tutto il 2024

In arrivo altre novità per il settore della sanità, come l’estensione dello scudo penale per i medici a tutto il 2024, già previsto durante l'emergenza Covid, con la punibilità dei professionisti sanitari che in sede penale viene limitata ai soli casi di colpa grave. Approvato in commissione Bilancio e affari costituzionali della Camera, lo scudo penale si appresta a diventare realtà nel Milleproroghe.

"Occorre prendersi cura dei medici e dei dirigenti sanitari del Ssn, razza preziosa in via di estinzione, anche per ridurre il numero di eventi avversi nelle corsie, doloroso effetto collaterale della crisi di sostenibilità della sanità pubblica" dichiara il segretario Anaao Assomed Pierino Di Silverio auspicando "che questa sia la prima tappa di un percorso che garantisca ai cittadini equità di accesso alle prestazioni sanitarie e ai professionisti la serenità necessaria per tornare a considerare appetibile il mestiere più bello del mondo".

Bene la legge sullo scudo penale ma ora serve una legge organica, puntualizza Filippo Anelli. Secondo il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, è "importante scoraggiare le cause 'temerarie', quelle che, nel penale, partono con una denuncia immotivata al medico e finiscono, infatti, nel 90 per cento dei casi in un'assoluzione. Ma è fondamentale anche ridurre il rischio clinico, utilizzando l'audit clinico quale strumento di miglioramento della qualità dei servizi e delle cure offerte, diffondendo le buone pratiche clinico assistenziali, monitorando gli eventi sentinella, e imparando dai "quasi errori", gli eventi che avrebbero potuto determinare conseguenze avverse che invece non sono avvenute, vere e proprie lezioni gratuite al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema organizzativo in ambito sanitario".