Meloni e il piano bollette: "I costi sono diventati insostenibili"

Tra le priorità del nuovo governo c'è senza dubbio la necessità di introdurre delle misure in grado di supportare le famiglie e le imprese italiane schiacciate dal caro-energia. L'esecutivo è già al lavoro per arginare la corsa delle bollette, come testimonia un post sui social della premier Giorgia Meloni: "I costi delle bollette sono diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori. Il Governo è al lavoro per rafforzare le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività, con l'obiettivo di far fronte a questa difficile situazione".

Come confermato dalla presidente del Consiglio, il piano del governo è quello di attuare diverse contromisure: "La nostra priorità è mettere un argine al caro energia e alla speculazione, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale. Gli italiani chiedono risposte immediate, e noi gliele daremo. Non c'è più tempo da perdere".

In precedenza, sempre sui social, la premier era intervenuta per manifestare la sua vicinanza al popolo sudcoreano dopo la strage avvenuta alla festa di Halloween di Seoul: "Inostri pensieri sono con le vittime del tragico dramma accaduto a Seoul e con le loro famiglie. L'Italia è vicina al popolo coreano in questo momento di grande dolore e di profonda tristezza".

Intanto domani, lunedì 31 ottobre, è previsto per le 13 un Consiglio dei ministri. Giustizia e salute: sono questi i temi che Meloni affronterà. Oltre alla questione della composizione della squadra dei sottosegretari, partita che il presidente del Consiglio punta a chiudere proprio entro domani.